Под Самарой наркосбытчик не пристегнул ремень в машине и попался полицейским

В Волжский районный суд Самарской области направили уголовное дело 42-летнего местного жителя, задержанного с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 2025 г. автоинспекторы в пос. Стройкерамика остановили для проверки документов Hyundai Solaris и заметили, что пассажир не пристегнут. Мужчину попросили выйти из машины для составления протокола. Он сильно занервничал и признался, что у него при себе есть запрещенные вещества. Как оказалось, у него было шесть свертков с наркотиком. Подозреваемый забрал их из тайника и планировал сбыть на территории района через "закладки". Позже у него в квартире изъяли еще 33 свертка. Общая масса наркотика составила 47,8 г.