В Тольятти возбудили уголовное дело из-за избиения на ул. Мурысева

Тольяттинские полицейские возбудили уголовное дело из-за избиения в Комсомольском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о преступлении, совершенном 29 ноября у дома на ул. Мурысева, 48. По словам очевидцев, пьяный мужчина приехал с друзьями и без причины напал на жителей своего подъезда. Он избил мужчину и женщину. При этом пострадавшего он продолжал бить, даже когда тот был уже в полубессознательном состоянии. Очевидцы отмечают, что мужчине сломали нос, выбили несколько зубов, и он получил сотрясение мозга. Также сообщалось, что нападавший неоднократно заявлял, что его жена работает в МВД и ему ничего не будет.

Правоохранители узнали об истории после сообщения из больницы, куда госпитализировали потерпевшего. В итоге в отношении 27-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").