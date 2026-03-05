В Тольятти 17-летняя девушка продала свою банковскую карту мошенникам и попала под статью

Полиция Тольятти задержала 18-летнюю местную жительницу: девушку подозревают в неправомерных действиях с платежными картами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В июле 2025 года, когда девушка была несовершеннолетней, с ней через мессенджер связался незнакомец. Она продала свою банковскую карту всего за 4 000 рублей — ей пообещали легкий заработок, и она согласилась передать пластик.

Позже выяснилось, что карта могла использоваться для мошеннических действий и вывода похищенных средств. Полицейские выявили факт незаконной операции в ходе оперативно‑разыскных мероприятий и установили владелицу карты. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей".

Теперь девушке грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы до 5 лет, или лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 000 000 рублей.