"Ладья" не смогла переиграть "Чайку"

В среду, 4 марта, в Тольятти "Ладья" уступила гостям из Нижнего Новгорода — "Чайке", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде болельщики не увидели заброшенных шайб, хотя моменты были у обеих команд. Открыть счет удалось во втором периоде — отличились гости. В третьей двадцатиминутке хозяева отчаянно пытались восстановить статус-кво, под занавес периода выпустили шестого полевого игрока и, к сожалению, пропустили шайбу в пустые ворота. Матч завершился со счетом 0:2.

Следующий соперник "Ладьи" — "Ирбис". Игра состоится дома 6 марта.