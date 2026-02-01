16+
Хоккей Спорт

"Ладья" одержала победу над "Амурскими тиграми"

ХАБАРОВСК. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
1 февраля "Ладья" провела матч в самой дальней точке на карте МХЛ — Хабаровске.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первая шайба от тольяттинцев влетела в ворота "Амурских тигров" уже на третьей минуте матча. Отличился Михаил Ворфоломеев. Через девять минут последовал и второй гол. На этот раз в передач двух Михаилов — Лисенкова и Ворфоломева шайбу забросил Дмитрий Линейцев.

Автором третьего гола стал Владислав Гурьев. Во втором периоде хозяева одну шайбу отквитали. В заключительном отрезке встречи уже под занавес игры, "Тигры" заменили вратаря на шестого полевого игрока, но тут же пропустили гол в пустые ворота. Точку в этом матче поставил Михаил Лисенков.

"Амурские тигры" — "Ладья" 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — Ворфоломеев, 02.59
0:2- Линейцев (Ворфоломеев, Лисенков, 11.56)
0:3 — Гурьев (Федоров, Линейцев, 13.01)
1:3 — Шерстнев, 31.28
1:4 — Лисенков (Ворфоломеев, 58.44 ПВ)
В воротах:
Лемешко Кирилл (Амурские Тигры)
Никонович Матвей (Ладья)
Статистика матча: Броски: 66-40; Броски в створ: 38-25; Голы: 1-4; Вбрасывания: 29-35; Блокированные броски: 11-13; Силовые приемы: 7-11; Отборы: 3-2; Потери: 13-7; Перехваты: 1-6; Штраф: 2-6

