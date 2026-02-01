"Ладья" одержала победу над "Амурскими тиграми"

1 февраля "Ладья" провела матч в самой дальней точке на карте МХЛ — Хабаровске.

Первая шайба от тольяттинцев влетела в ворота "Амурских тигров" уже на третьей минуте матча. Отличился Михаил Ворфоломеев. Через девять минут последовал и второй гол. На этот раз в передач двух Михаилов — Лисенкова и Ворфоломева шайбу забросил Дмитрий Линейцев.

Автором третьего гола стал Владислав Гурьев. Во втором периоде хозяева одну шайбу отквитали. В заключительном отрезке встречи уже под занавес игры, "Тигры" заменили вратаря на шестого полевого игрока, но тут же пропустили гол в пустые ворота. Точку в этом матче поставил Михаил Лисенков.