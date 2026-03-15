ЦСК ВВС уступил "Омским Крыльям", но все равно вышел в плей-офф

В субботу, 14 марта, ХК ЦСК ВВС провел напряженный матч, уступив в овертайме со счетом 3:4, сообщает пресс-служба "летчиков".

Гости дважды отличились в первом и втором периодах и повели 0:3, однако в третьей двадцатиминутке самарцы сумели переломить ход встречи. Шайбы Владимира Барабонова и дубль Павла Гоголева позволили ЦСК ВВС сравнять счет и перевести игру в овертайм.

В дополнительное время победу гостям принес гол Степанова, итог 3:4 ОТ.

Несмотря на поражение, ЦСК ВВС зарабатывает одно очко и обеспечивает себе выход в плей-офф ВХЛ. Для самарской команды это первый в истории выход в кубковую весну.