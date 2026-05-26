Спортивным директором ХК "Лада" вновь стал Рафик Якубов

Рафик Якубов назначен на должность спортивного директора хоккейного клуба "Лада", сообщает пресс-служба клуба. Ранее он уже работал в Тольятти с 2023 по 2025 год.

Во время карьеры игрока Рафик Хабибуллович защищал цвета "Лады" на протяжении трех сезонов — с 1992 по 1995 год. Вместе с тольяттинским клубом он завоевал Кубок Межнациональной хоккейной лиги и стал чемпионом России в 1994 году. В качестве функционера Якубов трудился в системе СКА (Санкт-Петербург), был генеральным менеджером казанского "Ак Барса", "Нефтехимика" из Нижнекамска. В сезоне 2025/26 он работал на позиции спортивного директора в московском "Динамо".