Застройщику Михаилу Жукову ужесточили приговор

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд пересмотрел приговор известному в Самаре застройщику Михаилу Жукову.

Напомним, в декабре 2025 г. приговором Октябрьского районного суда Самары Жуков, как руководитель ООО "Стройресурс", был признан виновным в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей.

С апреля 2021 г. по июнь 2023 г. бизнесмен включил в налоговую декларацию ложные сведения о финансовых операциях с некоторыми контрагентами и тем самым скрыл от налоговой более 66,3 млн рублей.

Районный суд приговорил Жукова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Самарского областного суда, с таким решением не согласилась сторона защиты, которая оспаривала доказанность вины осужденного, указывала на реальность финансово-хозяйственных отношений со спорными контрагентами, отмечала отсутствие умысла на уклонение от уплаты налогов и должную осмотрительность застройщика при выборе контрагентов. Также с апелляционным представлением обратился прокурор Октябрьского района Самары, который просил усилить назначенное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

В итоге апелляционным определением 25 мая Жукову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года в колонии общего режима со штрафом в 350 тыс. рублей в доход государства. Также бизнесмена лишили права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, сроком на год.

Отметим, что это второе уголовное дело Жукова, дошедшее до суда. В 2025 г. он выслушал приговор за обман дольщиков ЖК "Космолет".

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

