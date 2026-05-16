Чиновницу из Тольятти признали виновной в халатности при отлове собак, но освободили от штрафа Осужденный по делу о взятке в 18 млн для ФСБ не смог выйти по УДО Суд обязал чиновников продать предпринимателю участок под турбазой Стали известны подробности предстоящего суда по резонансному делу об убийстве экс-мэра Самары

В Новокуйбышевске женщину приговорили к штрафу за передачу взяток в военкомат

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
13 мая Новокуйбышевский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Ксении Курносовой, обвиняемой в пяти эпизодах посредничества во взяточничестве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области, было установлено, что женщина, действуя по поручению пяти взяткодателей, передала 150 тыс. руб. "иному лицу для дальнейшей передачи должностному лицу военного комиссариата г. Новокуйбышевска". Деньги предназначались за освобождение лиц от призыва на военную службу и выдачу военного билета, с категорией годности, исключающей призыв.

При назначении наказания суд учел, что подсудимая активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, признала вину, раскаялась в содеянном, наличие звания ветерана боевых действий и ее участие в специальной военной операции.

Суд приговорил обвиняемую к штрафу в 800 тыс. руб. в доход государства.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

