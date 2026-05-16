В Новокуйбышевске женщину приговорили к штрафу за передачу взяток в военкомат

13 мая Новокуйбышевский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Ксении Курносовой, обвиняемой в пяти эпизодах посредничества во взяточничестве.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области, было установлено, что женщина, действуя по поручению пяти взяткодателей, передала 150 тыс. руб. "иному лицу для дальнейшей передачи должностному лицу военного комиссариата г. Новокуйбышевска". Деньги предназначались за освобождение лиц от призыва на военную службу и выдачу военного билета, с категорией годности, исключающей призыв.
При назначении наказания суд учел, что подсудимая активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, признала вину, раскаялась в содеянном, наличие звания ветерана боевых действий и ее участие в специальной военной операции.
Суд приговорил обвиняемую к штрафу в 800 тыс. руб. в доход государства.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???