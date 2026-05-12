16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд обязал чиновников продать предпринимателю участок под турбазой Стали известны подробности предстоящего суда по резонансному делу об убийстве экс-мэра Самары В Тольятти судят водителя, протащившего человека на двери автомобиля Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор  Виновному в обрушении трибун цирка в Нефтегорске суд назначил штраф

Суды Происшествия

Женщина из Самарской области отделалась ограничением свободы за наркопритон в коммуналке

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 269
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новокуйбышевский городской суд Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки, обвиняемой в организации места для употребления наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Судом установлено, что обвиняемая, проживая в комнате коммунальной квартиры в Новокуйбышевске, систематически предоставляла помещение наркозависимым лицам. Она оборудовала свою комнату приспособлениями для употребления запрещенных веществ, предоставляла мебель (стол, стулья) и обеспечивала доступ посетителям для потребления наркотиков.

В качестве оплаты фигурантка принимала продукты питания и напитки. Для конспирации обвиняемая блокировала доступ в комнату посторонних во время употребления наркотиков, используя дверные запорные устройства.

С учетом исключительности смягчающих обстоятельств, а именно: наличия двоих малолетних детей, полного признания вины и раскаяния, состояния здоровья (наличие заболевания и перенесенное оперативное вмешательство), - суд назначил наказание более мягкое, нежели предусмотрено за данное преступление. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Гражданка приговорена к ограничению свободы на срок один год. Приговор в законную силу не вступил.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31