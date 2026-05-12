Женщина из Самарской области отделалась ограничением свободы за наркопритон в коммуналке

Новокуйбышевский городской суд Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки, обвиняемой в организации места для употребления наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Судом установлено, что обвиняемая, проживая в комнате коммунальной квартиры в Новокуйбышевске, систематически предоставляла помещение наркозависимым лицам. Она оборудовала свою комнату приспособлениями для употребления запрещенных веществ, предоставляла мебель (стол, стулья) и обеспечивала доступ посетителям для потребления наркотиков.

В качестве оплаты фигурантка принимала продукты питания и напитки. Для конспирации обвиняемая блокировала доступ в комнату посторонних во время употребления наркотиков, используя дверные запорные устройства.

С учетом исключительности смягчающих обстоятельств, а именно: наличия двоих малолетних детей, полного признания вины и раскаяния, состояния здоровья (наличие заболевания и перенесенное оперативное вмешательство), - суд назначил наказание более мягкое, нежели предусмотрено за данное преступление. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Гражданка приговорена к ограничению свободы на срок один год. Приговор в законную силу не вступил.