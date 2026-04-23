16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начался суд над двумя "подпольными банкирами"

Суды Происшествия

В Самаре начался суд над двумя "подпольными банкирами"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Куйбышевского района Самары начал рассматривать уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В материалах следствия фигурирует незаконный доход на 100 млн рублей.

По версии следствия, двое местных жителей в период с 2017 по 2024 год создали коммерческую организацию, которая фактически работала как банк. Но зарегистрирована организация не была.

"По данным следствия, в организации осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также осуществляли неправомерный оборот средств платежей на общую сумму свыше 100 000 000 рублей, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере", — рассказали в суде.

Обвинение было оглашено 21 апреля. Следующее заседание в суде назначили на 29 апреля. По данным картотеки суда, речь идет об Алексее Бойко и Евгении Кошелькове. Санкции статей обвинения предусматривают реальное лишение свободы.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3