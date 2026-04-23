В Самаре начался суд над двумя "подпольными банкирами"

Суд Куйбышевского района Самары начал рассматривать уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В материалах следствия фигурирует незаконный доход на 100 млн рублей.

По версии следствия, двое местных жителей в период с 2017 по 2024 год создали коммерческую организацию, которая фактически работала как банк. Но зарегистрирована организация не была.

"По данным следствия, в организации осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также осуществляли неправомерный оборот средств платежей на общую сумму свыше 100 000 000 рублей, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере", — рассказали в суде.

Обвинение было оглашено 21 апреля. Следующее заседание в суде назначили на 29 апреля. По данным картотеки суда, речь идет об Алексее Бойко и Евгении Кошелькове. Санкции статей обвинения предусматривают реальное лишение свободы.