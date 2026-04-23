В Самаре начался суд над двумя "подпольными банкирами"

Суд Куйбышевского района Самары начал рассматривать уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В материалах следствия фигурирует незаконный доход на 100 млн рублей.
По версии следствия, двое местных жителей в период с 2017 по 2024 год создали коммерческую организацию, которая фактически работала как банк. Но зарегистрирована организация не была.
"По данным следствия, в организации осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также осуществляли неправомерный оборот средств платежей на общую сумму свыше 100 000 000 рублей, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере", — рассказали в суде.
Обвинение было оглашено 21 апреля. Следующее заседание в суде назначили на 29 апреля. По данным картотеки суда, речь идет об Алексее Бойко и Евгении Кошелькове. Санкции статей обвинения предусматривают реальное лишение свободы.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???