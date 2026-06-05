Двух адвокатов отправили за решетку за обман участника СВО

Суд Центрального района Тольятти вынес приговор местным адвокатам Олегу Клыгину и Александру Митрофанову. Их обвиняли в крупном мошенничестве.
По информации суда, изначально к адвокатам обратился мужчина с инициалами С.П. Он попросил адвокатов помочь вернуть деньги в сумме 1,4 млн рублей, ранее полученные Т.Е. с его банковского счета (это была выплата в связи с заключением контракта с Минобороны РФ о прохождении военной службы в зоне СВО).
Адвокаты Клыгин и Митрофанов получили от Т.Е. 640 тыс. руб. и присвоили их.
Потерпевшей признали мать С.П.
2 июня теперь уже бывших адвокатов признали виновными и приговорили к трем годам колонии общего режима. Также с них взыскана солидарно в пользу потерпевшей компенсация морального вреда в 500 тыс. рублей.
Интересно, что Клыгин уже подпадал под уголовное преследование. Ранее он работал в правоохранительных органах, и его подозревали в похищении полимерных материалов. Но в итоге то уголовное дело прекратили.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???