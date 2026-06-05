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Суды Происшествия

Двух адвокатов отправили за решетку за обман участника СВО

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Центрального района Тольятти вынес приговор местным адвокатам Олегу Клыгину и Александру Митрофанову. Их обвиняли в крупном мошенничестве.

Фото: Александра Белова

По информации суда, изначально к адвокатам обратился мужчина с инициалами С.П. Он попросил адвокатов помочь вернуть деньги в сумме 1,4 млн рублей, ранее полученные Т.Е. с его банковского счета (это была выплата в связи с заключением контракта с Минобороны РФ о прохождении военной службы в зоне СВО).

Адвокаты Клыгин и Митрофанов получили от Т.Е. 640 тыс. руб. и присвоили их.

Потерпевшей признали мать С.П.

2 июня теперь уже бывших адвокатов признали виновными и приговорили к трем годам колонии общего режима. Также с них взыскана солидарно в пользу потерпевшей компенсация морального вреда в 500 тыс. рублей.

Интересно, что Клыгин уже подпадал под уголовное преследование. Ранее он работал в правоохранительных органах, и его подозревали в похищении полимерных материалов. Но в итоге то уголовное дело прекратили.

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