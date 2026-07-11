Самарец хотел занять у знакомого денег, но, не застав хозяина, похитил из квартиры вещи на 100 тыс. рублей

В Самаре вынесли приговор ранее судимому местному жителю, задержанному за хищение имущества из квартиры знакомого, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее в полицию обратился 44-летний местный житель. Он пояснил, что пока был в командировке, из квартиры пропало имущество на 100 тыс. рублей.
Полицейские предположили, что преступник проник в помещение, где спал сын заявителя, через незакрытую дверь. Оперуполномоченные изучили записи с камеры видеонаблюдения, в обзор которой попадает подъезд и показали потерпевшему кадры. На видео предполагаемый злоумышленник выходит с коробками. Мужчина опознал знакомого, которого ранее привлекал для выполнения строительных работ.
В результате ранее судимый 47-летний самарец был задержан. Допрошенный в качестве подозреваемого по ст. 158 УК РФ, он признался и подробно рассказал о хищении. Мужчина пришел к знакомому попросить в долг деньги (ранее тот неоднократно финансово его выручал), увидел приоткрытую дверь, позвал хозяина и попытался ему дозвониться — ответа не последовало. После чего он прошел в зал и забрал игровую приставку, джойстики, сумку, телефон. Похищенное продал случайному прохожему. Вырученные средства потратил по собственному усмотрению: на покупку подарка сыну и обуви.
Советский районный суд назначил мужчине наказание — лишение свободы сроком на 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Преступник также обязан возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???