Самарец хотел занять у знакомого денег, но, не застав хозяина, похитил из квартиры вещи на 100 тыс. рублей

В Самаре вынесли приговор ранее судимому местному жителю, задержанному за хищение имущества из квартиры знакомого, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее в полицию обратился 44-летний местный житель. Он пояснил, что пока был в командировке, из квартиры пропало имущество на 100 тыс. рублей.

Полицейские предположили, что преступник проник в помещение, где спал сын заявителя, через незакрытую дверь. Оперуполномоченные изучили записи с камеры видеонаблюдения, в обзор которой попадает подъезд и показали потерпевшему кадры. На видео предполагаемый злоумышленник выходит с коробками. Мужчина опознал знакомого, которого ранее привлекал для выполнения строительных работ.

В результате ранее судимый 47-летний самарец был задержан. Допрошенный в качестве подозреваемого по ст. 158 УК РФ, он признался и подробно рассказал о хищении. Мужчина пришел к знакомому попросить в долг деньги (ранее тот неоднократно финансово его выручал), увидел приоткрытую дверь, позвал хозяина и попытался ему дозвониться — ответа не последовало. После чего он прошел в зал и забрал игровую приставку, джойстики, сумку, телефон. Похищенное продал случайному прохожему. Вырученные средства потратил по собственному усмотрению: на покупку подарка сыну и обуви.

Советский районный суд назначил мужчине наказание — лишение свободы сроком на 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Преступник также обязан возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.