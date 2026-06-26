Самарский областной суд огласил приговор участникам "Неверовской группировки"

Свеженцев И., Барсуков П. и Сидоренков М. признаны виновными в участии в преступном сообществе, бандитизме, а также в приготовлении к двойному убийству. В зависимости от роли каждого им назначено наказание — от 8 лет 6 месяцев до 12 лет 9 месяцев в колонии строгого режима. Об этом сообщил Самарский областной суд.
По данным суда, группировка действовала в Самарской области с 1997 года. Ее целью был контроль над коммерческими структурами и устранение конкурентов.
В 2012–2013 годах подсудимые, "действуя по указанию руководителя группировки, приняли участие в приготовлении к убийству двух предпринимателей, вели наблюдение через установленные трекеры, фиксировали с помощью цифровых фотокамер местонахождение, используемый автотранспорт", — говорится в материалах суда. Но преступления не были совершены, так как одна из намеченных жертв уехала из региона, а исполнитель второго покушения был убит до реализации плана.
Напомним, жертвами должны были стать Александр Петровский и Олег Загузов.
Четверо других участников уже осуждены, а руководитель преступного сообщества объявлен в международный розыск.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???