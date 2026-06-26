Самарский областной суд огласил приговор участникам "Неверовской группировки"

Свеженцев И., Барсуков П. и Сидоренков М. признаны виновными в участии в преступном сообществе, бандитизме, а также в приготовлении к двойному убийству. В зависимости от роли каждого им назначено наказание — от 8 лет 6 месяцев до 12 лет 9 месяцев в колонии строгого режима. Об этом сообщил Самарский областной суд.

По данным суда, группировка действовала в Самарской области с 1997 года. Ее целью был контроль над коммерческими структурами и устранение конкурентов.

В 2012–2013 годах подсудимые, "действуя по указанию руководителя группировки, приняли участие в приготовлении к убийству двух предпринимателей, вели наблюдение через установленные трекеры, фиксировали с помощью цифровых фотокамер местонахождение, используемый автотранспорт", — говорится в материалах суда. Но преступления не были совершены, так как одна из намеченных жертв уехала из региона, а исполнитель второго покушения был убит до реализации плана.

Напомним, жертвами должны были стать Александр Петровский и Олег Загузов.

Четверо других участников уже осуждены, а руководитель преступного сообщества объявлен в международный розыск.