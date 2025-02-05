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Суды Происшествия

Вступил в силу приговор участнику ОПС "Неверовские"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 февраля, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Самарского областного суда от 23 апреля 2024 г. Дмитрию Меренкову, признанному виновным на основании вердикта присяжных заседателей в участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ), участии в банде (ч.2 ст. 209 УК РФ) разбое (п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ), приготовлении к убийству общеопасным способом, организованной группой (ч. 1 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе апелляционного суда.

Напомним, как сообщала по факту вынесения приговора прокуратура Самарской области, Самарским областным судом установлено, что подсудимый с 2001 г. являлся членом одной их банд, входившей в состав преступного сообщества, созданного Неверовым С. Н. и занимавшегося физическим устранением конкурентов, "крышеванием", вымогательством, рейдерскими захватами предприятий. Участниками этой банды были совершены ряд преступлений, в том числе в 2013 г. приготовление к убийству и в октябре 2020 г. — разбойное нападение.

Как уточняли ранее в прокуратуре Самарской области, коллегия присяжных заседателей 26 марта 2024 г. единодушно вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимого.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сегодня пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, данный приговор был обжалован самим Меренковым и адвокатом. Их апелляционные жалобы были рассмотрены вчера 4 февраля. В итоге судебный акт был оставлен без изменения.

Теперь приговор Самарского областного суда считается вступившим в законную силу. Но у сторон есть право обжаловать вынесенные решения судов.

Как ранее сообщалось в СМИ, это данное уголовное дело находилось в производстве следователя СК России. А судебный процесс проходил в закрытом режиме — без журналистов. Но, по информации Волга Ньюс, Меренкову вменяли в вину участие в приготовлении к убийству Загужева и Петровского, а также разбойное нападение на Зиятдинова.

Напомним, ОПС "Неверовские" связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 1990-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Основал группу Сергей Неверов. Члены преступного сообщества были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. Мужчину похитили утром 7 сентября 2012 г. возле детского дома, куда он приезжал по делам благотворительности. Судили в связи с этим Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова. Им назначили наказание от пяти до 16 лет лишения свободы.

Кроме того, в апреле 2021 г. суд закончил рассмотрение уголовного дела еще одной предполагаемой подгруппы "Неверовских": Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова. Их обвинили в вымогательстве, разбое, поджогах, убийстве и покушении. Среди прочего в обвинительном заключении числился эпизод, когда члены группы вымогали 23 млн руб. у женщины, угрожая заразить ее сына ВИЧ-инфекцией. Матери даже демонстрировали шприц с некой жидкостью. Подсудимым назначили от 10 до 20 лет лишения свободы.

Еще одной подгруппой "Неверовских" считали группу Канищева. По версии силовиков, члены группы могли в 2010–2011 гг. вымогать крупную сумму у Кяримова в Красноярском районе. А в мае 2011 г. требовали деньги за "общее покровительство" у главы консалтингового агентства Натальи Гасановой. Они получили от 15 до 17 лет лишения свободы. Сам Сергей Неверов, предположительно, мог скрыться на Украине.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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