В Самаре вынесли приговор по делу о сокрытии 75 млн руб. от налоговой

В Самаре суд вынес приговор по делу об уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, директор ООО, обеспечивавшего работу теплосетей, вместе с руководителем филиала организации, которой эти сети принадлежат, заключали фиктивные договоры с контрагентами. Таким образом с января 2019 г. по июнь 2021 г. они смогли скрыть от налоговой более 75 млн рублей.
Суд назначил мужчинам от двух до трех лет принудительных работ.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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