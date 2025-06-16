В Самаре вынесли приговор по делу о сокрытии 75 млн руб. от налоговой

В Самаре суд вынес приговор по делу об уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, директор ООО, обеспечивавшего работу теплосетей, вместе с руководителем филиала организации, которой эти сети принадлежат, заключали фиктивные договоры с контрагентами. Таким образом с января 2019 г. по июнь 2021 г. они смогли скрыть от налоговой более 75 млн рублей.

Суд назначил мужчинам от двух до трех лет принудительных работ.