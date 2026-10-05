В Отрадном суд вынес приговор 61-летней руководител﻿﻿ьнице бюро медико-социальной экспертизы. Женщину обвиняли во взяточничестве и подлоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.﻿﻿

С апреля 2019 г. по июль 2021 г. обвиняемая через посредника получила деньги за безосновательное оформление инвалидности 12 людям.

Взяточницу приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и на три года запретили заниматься медицинской деятельностью.

Фальшивым инвалидам, которым помогла женщина, уже вынесли приговоры. Уголовное дело посредника находится в суде.