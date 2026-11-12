Перед судом предстал бизнесмен Алексей Звягинцев по делу о расхищении бюджетов

Суд Нефтегорского района Самарской области назначил дату первого заседания по делу Алексея Звягинцева. Мужчина был бизнес-партнером экс-сотрудника ФСБ Павла Селезнева и является подозреваемым в исчезновении денег на проекте по строительству очистных сооружений.

Как сообщает пресс-служба суда Нефтегорского района Самарской области, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). По версии следствия, обвиняемый обманул инспектора ФБУ "РосСтройКонтроль" и должностных лиц МКУ "УКС муниципального района Нефтегорский Самарской области". Обман заключался во внесении ложных данных в учетные документы по муниципальному контракту от 29.11.2021 на "выполнение строительно-монтажных работ по объектам: "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений. Строительство наружных инженерных сетей дождевой канализации в г. Нефтегорск Самарской области". В итоге, по версии следствия, похищены из бюджетов РФ, Самарской области и Нефтегорского района более 3,6 млн рублей.

Судебное заседание по этому делу состоится 23 ноября. Судя по картотеке суда, речь идет об Алексее Звягинцеве.

Напомним, Звягинцев — совладелец Средневолжской трубно-механической компании. Он также является совладельцем ООО "Сервисстрой" и ООО "РТС". Некоторое время назад был гендиректором ПАО "Нефтегорская ТЭК" и АО "Водоканал".

Ранее к работам по нацпроекту "Оздоровление Волги" в Самарской области появились претензии, в том числе на уровне Госдумы. Кроме того, у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возникал ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц) и, не исключено, что недоплачивать налоги. Среди тех, к кому возникли вопросы, были названы Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (уточнялось, что есть предположение, что он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов — уточнялось, что есть информация, что не все доходы учитываются при формировании налоговой базы). Романов объявлен в розыск.

Вторым совладельцем Средневолжской трубно-механической компании является Павел Селезнев (40% долей). Селезнев объявлен в розыск. По версии следствия, он взаимодействовал с ОПГ "Сиротинские", которых активно изобличают в последние пару лет. Кроме того, по данным источников, фигурирует в материалах следственных органов возможный подельник Павла Селезнева — Михаил Дудин.