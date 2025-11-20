Жанна Рябцева прокомментировала ситуацию с очистными в Самарской области

Депутат Госдумы Жанна Рябцева обратила внимание на продолжение разбирательства со строительством очистных сооружений в Самарской области. Ранее с критикой ведения работ уже выступил губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, как отметил глава Самарской области, в Нефтегорском районе заключались контракты с компанией "Эверест". Только в рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий заключено 23 контракта с этой компанией на сумму 2,48 млрд рублей.

"При этом фактическая штатная численность данной компании — 24 человека. Это все исходит из материалов проверки, которую начали, честно скажу, по моей просьбе в рамках реализации нацпроектов", — рассказал губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 18 ноября.

По полученным региональным правительством данным, большинство контрактов имеют задержки сроков. Также при приемке работ документируются нарушения.

Прокомментировать эти данные губернатор 18 ноября попросил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Дениса Герасенкова. Тот рассказал, что сейчас в Нефтегорском районе реализуются два проекта. Один из них — очистные сооружения в с. Утевка. Там, по информации Герасенкова, применялось другое оборудование (а не то, что в проекте). Муниципалитет проектно-сметную документацию направил на экспертизу.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева обратила внимание на замечания в СМИ, что характеристики установленного оборудования ниже, чем предусмотренного проекта в диапазоне от 18 до 90%. Что не помешало государственному бюджетному учреждению Росстройконтроль все работы уже принять.

"Как же так получилось, что оборудование заменили на худшее, а Росстройконтроль все принял? Есть догадки?" — написала Жанна Рябцева в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Самарской области возбудили восемь уголовных дел о нарушениях при реализации проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Тогда депутат Госдумы Жанна Рябцева также комментировала одно из уголовных дел, касающихся "Оздоровления Волги" в Нефтегорске.

Одно из уголовных дел, касающихся "Оздоровления Волги", уже направили в суд.