Водители Volkswagen и Renault не смогли поделить перекресток в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 5 января, в Самаре в ДТП пострадала пассажирка легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области