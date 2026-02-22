В Промышленном районе Самары с места ДТП госпитализирован пешеход

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 21 февраля, в Промышленном районе Самары 47-летняя местная жительница попала под колеса автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области