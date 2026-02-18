В Тольятти при столкновении большегруза и Opel пострадал человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 февраля, в 00:30 в Автозаводском районе Тольятти столкнулись большегруз и Opel Astra, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области