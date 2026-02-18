16+
Партии Власть и политика

"Единая Россия" обеспечила приоритетное право студенческих семей на жилье в общежитиях

МОСКВА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Инициированный партией закон принят Госдумой в третьем чтении.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Законопроект "Единой России" поможет с получением мест в общежитиях вузов студенческим семьям. Инициатива обязывает учебные заведения предоставлять отдельные комнаты из существующего жилого фонда молодым семьям, отметила зампред Госдумы Анна Кузнецова.

"Единая Россия", действуя в векторе, обозначенном президентом, уже приняла несколько ключевых решений по поддержке студенческих семей, подчеркнула парламентарий.

"Уже на 13% больше вузов, чем в прошлом году, предоставляют места в общежитиях для семейных студентов, и в три с половиной раза выросло число высших учебных заведений, где созданы условия для присмотра и ухода за маленькими детьми", — сказала она.

Анна Кузнецова напомнила, что именно по инициативе партии в федеральном законодательстве впервые было дано определение студенческой семьи, и в регионах начали настраиваться для таких семей меры поддержки.

"Мы выработали золотой стандарт поддержки студенческой семьи. Принят закон о повышении пособия по беременности и родам для студенток очной формы, и теперь мы делаем следующий шаг", — подчеркнула депутат.

Председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев добавил, что новый закон — конкретная и важная мера поддержки.

"В российских вузах будут созданы семейные блоки, квартиры и комнаты, которые в приоритетном порядке будут предоставляться молодым и студенческим семьям. Об этом нас спросили сами студенты, мы их услышали", — отметил он.

По словам депутата, уже открыто более 250 комнат для матерей с детьми, в ближайшие пять лет их станет больше тысячи. Уже работают 922 центра единого окна по сопровождению студенческих семей в вузах, оказывается помощь молодым матерям с переводом на бюджетные места, при рождении ребенка вузы помогают финансово, введены специальные выплаты и многое другое.

"Это системная работа нашей партии с правительством по решению демографической задачи. Мы вместе создаем условия для молодых семей, и эта работа продолжится", — заключил Артем Метелев.

Новый закон вступит в силу с сентября 2026 года.

