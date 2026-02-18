Самарцев пригашают стать участниками диктанта по немецкому языку "Tolles Diktat"

До 28 февраля 2026 года проходит масштабная акция — Всероссийский открытый диктант по немецкому языку "Tolles Diktat". Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка. В Год единства народов России акция состоится в 14-й раз при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

"Tolles Diktat" — это открытая акция, направленная на развитие культуры грамотного письма на немецком языке, а также на популяризацию историко-культурного наследия и достижений немцев России. Первый диктант был проведен в 2013 году в Томской области, а с 2015 года акция стала ежегодным всероссийским событием. Ее цель — не только проверка знаний, но и поддержка языкового многообразия, а также сохранение культурного наследия российских немцев.

В 2025 году диктант писали более 36 тысяч человек. Это не только граждане России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья

К очному участию приглашаются школьники, преподаватели и студенты российских и зарубежных вузов, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои знания.

Тексты диктантов соответствуют уровням А1/А2/В1/В2/С1. Дополнительно выделен уровень "А1 для малышей" ("А1 für Kleine"). Полный список зарегистрированных мест проведения (школы, вузы, культурные центры) доступен на официальном сайте акции.

Любое учебное заведение, библиотека, центр встреч российских немцев или культурная организация могут стать официальной площадкой акции в своем населенном пункте. Для этого необходимо подать заявку на регистрацию через форму на сайте проекта.

В Самарской области Региональный центр немецкой культуры "Надежда" зарегистрировался как открытая площадка для проведения Всероссийской открытой акции "Tolles Diktat"/"Классный диктант". Все желающие принять участие могут обратиться на официальную страницу организации. Там уже опубликовано расписание проведения диктантов. Обязательна предварительная регистрация по телефону +79270228254 (можно написать в Телеграм) или по эл.почте: hoffnung.163@gmail.com.

Для тех, у кого нет возможности прийти на очную площадку, предусмотрен удобный онлайн-формат: 20 февраля 2026 года в 14:00 пройдет ежегодная онлайн-трансляция "Tolles Diktat-2026" на сайте акции.

Регистрация на трансляцию открыта до 19 февраля включительно. Кроме того, с 21 по 28 февраля 2026 года можно будет написать диктант онлайн в записи в любое удобное время.

Подробнее о правилах проведения и площадках "Tolles Diktat — 2026" можно узнать на сайте акции.