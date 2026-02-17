16+
Общество

Жителей области приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги КВН "Самара"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
11 марта в КРЦ "Звезда", в 19:00, состоится фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН "Самара".

Фото: Движение "Самарский КВН"

Зрителей ждет вечер шуток и ярких выступлений. Ведущим станет Александр Волохов, актер, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН "СОК". На отборочный фестиваль уже подали заявки более 50 команд из разных городов России и Республики Беларусь. Заявочная кампания продлится до конца февраля. По итогам сезона победители получат путевку на Международный фестиваль команд КВН "КиВиН 2027".

Центральная лига МС КВН "Самара" — это стартовая площадка для команд, стремящихся заявить о себе на всероссийском уровне и попасть в главные телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Через призму КВН, коллективы обмениваются опытом, знакомятся с единомышленниками из разных регионов страны и создают большое сообщество квнщиков.

В сезоне 2025 г. в главную самарскую лигу подали 64 заявки, из них на фестиваль прошли 20 команд. Тогда чемпионом стал коллектив из Уфы. В январе 2026 г. выпускники сезона приняли участие в фестивале "КиВиН 2026": по его итогам команды, игравшие в Центральной лиге КВН "Самара", стали участниками Первой лиги (Тамбов), Премьер лиги (Пермь) и Высшей лиги (Москва) КВН.

В Самаре с командами будут работать лицензированные редакторы: Дмитрий Колчин — актер, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "СОК", редактор Высшей лиги в 2011–2016 гг., член жюри игр Высшей лиги и специальных мероприятий; Нурлан Кабаков и Роман Баширов — команда "Самара", премьер-лига МС КВН, авторы ТВ-проектов и команд КВН, в том числе "Волжане" и "СОК".

Игры Центральной лиги "Самара" Международного союза КВН проходят при поддержке администрации Самары. Игры движения "Самарский КВН" проходят при поддержке правительства Самарской области и министерства молодежной политики Самарской области.

