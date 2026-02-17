На федеральных трассах в Самарской области сняты все ограничения

В связи с улучшением погодных условий отменены ограничения движения для маршрутных и грузовых транспортных средств на федеральных трассах в Самарской области, сообщает региональный минтранс.
Движение восстановлено на следующих участках:
- М-5 "Урал" (подъезд к г. Оренбург, Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы): участок с км 98 по км 129;
- М-5 "Урал" (подъезд к г. Ульяновск, Сызранский район): участки с км 294+500 по км 294+660 и с км 295+100 по км 328+400;
- Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск" (подъезд к г. Самара, Елховский и Красноярский районы): участок с км 326+367 по км 400+031.
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, также нет ограничений.
Напомним, ограничения были введены накануне из-за метели.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.