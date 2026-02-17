16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На федеральных трассах в Самарской области сняты все ограничения На трассах Самарской области ограничили движение из-за метели Бесплатный проезд для школьников хотят ввести в Самаре В Тольятти началось благоустройство Центральной площади Самарских школьников и студентов приглашают к участию в кибер-турнире к 80-летию Победы во Второй мировой войне

Общество

На федеральных трассах в Самарской области сняты все ограничения

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с улучшением погодных условий отменены ограничения движения для маршрутных и грузовых транспортных средств на федеральных трассах в Самарской области, сообщает региональный минтранс.

Движение восстановлено на следующих участках:

  • М-5 "Урал" (подъезд к г. Оренбург, Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы): участок с км 98 по км 129;
  • М-5 "Урал" (подъезд к г. Ульяновск, Сызранский район): участки с км 294+500 по км 294+660 и с км 295+100 по км 328+400;
  • Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск" (подъезд к г. Самара, Елховский и Красноярский районы): участок с км 326+367 по км 400+031.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, также нет ограничений.

Напомним, ограничения были введены накануне из-за метели.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1