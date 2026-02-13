Восемь юных лесоводов Самарской области вышли в федеральный этап конкурса "Подрост"

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост". Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона 14 — 18 лет. На конкурсную комиссию представили работы в четырех номинациях: "Экология лесных растений", "Экология лесных животных", "Лесоведение и лесоводство" и "Проектная природоохранная деятельность".

"Ребята проделали большую работу. Важно, что их исследования направлены на изучение самарских лесничеств, местных экосистем. Например, были представлены проекты об эфемероидах Безенчукского района, экологии трутовых грибов Богатовского района. В природоохранной деятельности юным лесоводам помогают педагоги и кураторы — лесничие", — отметил член оргкомитета конкурса, руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов областного минприроды Евгений Пенин.

Юные лесоводы ежегодно принимают участие в таком конкурсе. Но для некоторых ребят он стал дебютным. Например, девятиклассница Анастасия Багрова из Похвистневского школьного лесничества "Берегиня" четыре года занимается лесным делом, а свой проект "Зеленый щит Поволжья" готовила на конкурс два месяца. Настя не только изучила угрозы лесным массивам региона, но и предложила конкретные решения. В основе ее работы — анализ физико-географических особенностей области, а также методика сбора данных с помощью волонтеров.

"Я хочу помочь окружающей среде и работникам лесничества в выявлении нарушений. На это и направлен мой проект. В его подготовке мне помогли учитель Лидия Олеговна Фомина и мастер леса Алена Сергеевна Алтунбаева", — рассказала Анастасия.

С февраля по май пройдет федеральный заочный тур, по итогам которого определятся финалисты. Лучшие из лучших встретятся в очном финале конкурса "Подрост". Конкурс направлен на повышение уровня вовлеченности обучающихся в проектную природоохранную деятельность в области рационального природопользования, ресурсосберегающих технологий, сохранения и охраны лесных экосистем в соответствии с задачами национального проекта "Экологическое благополучие".