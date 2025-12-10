16+
Экология Общество

Более 340 тонн мусора вывезено с земель лесного фонда Самарской области

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году в рамках государственной программы социально-экономического развития Самарской области министерство природных ресурсов и экологии региона заключило государственный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Площадь расчищенных территорий Красноярского и Ново-Буянского лесничеств составила порядка гектара. Вывезено более 800 кубических метров отходов, общий вес которых составил 342 тонны. Спецтехника совершила 39 рейсов на полигон. Весь вывезенный объем пришелся на бытовые отходы.

"Данное мероприятие решает сразу две важнейшие задачи: это и восстановление экологического благополучия наших лесов, и снижение пожарной опасности. Основная масса этих несанкционированных свалок — бытовые отходы граждан. Лесная охрана привлекает к ответственности за такие нарушения, но очень важным для нас направлением является именно профилактика, чтобы привычки оставлять мусор в не предназначенном месте уходили в прошлое", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Для сохранения лесов региона также ведется большая работа в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". В этом году проведено лесовосстановление на площади 907 гектаров, в покрытую лесом площадь переведены 380 гектаров посадок прошлых лет.

Минприроды напоминает, что несанкционированное размещение отходов на землях лесного фонда является нарушением правил санитарной безопасности в лесах и влечет за собой административную ответственность по ч. 3 ст. 8.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

  • для граждан — штраф в размере 5 000 рублей;
  • для должностных лиц — штраф от 20 000 до 40 000 рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей — штраф от 20 000 до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
  • для юридических лиц — штраф от 250 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

