16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Энергетики "Т Плюс" выпустили более 19 тыс. мальков толстолобика в Волгу "Тольяттиазот" провел акцию по восполнению биоресурсов Волги Сызранский НПЗ провел традиционный семейный экологический фестиваль Сообщения в соцсетях об уничтожении памятника природы "Урочище "Макарка" оказались фейком Команда Самарской области примет участие в Детском экологическом форуме

Экология Общество

В Ставропольском лесничестве высадили более 10 тыс. сеянцев сосны

ТОЛЬЯТТИ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 октября, в Самарской области прошло центральное мероприятие Всероссийской акции "Сохраним лес". В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтеры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Лесовосстановительные работы мы проводили здесь год назад. Сегодня волонтеры помогают дополнить культуры, которые не прижились. Планируем высадить 10 тысяч сеянцев сосны на площади 5 гектаров", — рассказал главный лесничий Ставропольского лесничества Александр Чернов.

Территория выбрана неслучайно: этот участок лесничества был охвачена огнем дважды — в 2010 и в 2023 году. На протяжении 10 лет проводили лесовосстановление, и, если бы не второй пожар, который перешел с прилегающей территории, участок уже в прошлом году перевели бы в покрытую лесом площадь. В 2024 г. территорию расчистили, подготовили и прошлой осенью провели первые посадки. В этом году в рамках акции ведется дополнение культур.

"Важно, что жители региона участвуют в такой акции и помогают сотрудникам лесничеств. С этого начинается любовь к природе, бережное отношение к лесу и уважение к своему труду. Многие волонтеры уже не первый раз на посадках — имеют опыт и навыки работы с мечом Колесова, что очень важно для приживаемости саженцев", — добавил Чернов.

По плану в этом году в Ставропольском лесничестве лесовосстановление на площади 118 гектаров. До окончания лесокультурного сезона осталось высадить еще 31 гектар. Посадочный материал здесь используется из Федоровского лесного питомника — крупнейшего в регионе.

"Уже три года подряд и весной, и осенью стараемся принимать участие в лесовосстановительных мероприятиях Самарской области. Весной это международная акция "Сад памяти", осенью традиционно "Сохраним лес". Наша команда всегда в хорошем настроении и рады помочь", — рассказала волонтер-участница акции Оксана Мигачева.

К Всероссийской акции "Сохраним лес" Самарская область присоединяется уже в семь раз. В этом году в ее рамках по региону запланировано свыше 20 мероприятий. Всего в 2025 г. по нацпроекту "Экологическое благополучие" в лесном фонде высадят более 5 млн сеянцев на общей площади 850 гектаров, а также дополнят лесные культуры на площади более тысячи гектаров.

Организаторами акции "Сохраним лес" выступают АНО "Сад Памяти" совместно со Всероссийским экологическим движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2