В Ставропольском лесничестве высадили более 10 тыс. сеянцев сосны

В четверг, 17 октября, в Самарской области прошло центральное мероприятие Всероссийской акции "Сохраним лес". В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтеры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы.

"Лесовосстановительные работы мы проводили здесь год назад. Сегодня волонтеры помогают дополнить культуры, которые не прижились. Планируем высадить 10 тысяч сеянцев сосны на площади 5 гектаров", — рассказал главный лесничий Ставропольского лесничества Александр Чернов.

Территория выбрана неслучайно: этот участок лесничества был охвачена огнем дважды — в 2010 и в 2023 году. На протяжении 10 лет проводили лесовосстановление, и, если бы не второй пожар, который перешел с прилегающей территории, участок уже в прошлом году перевели бы в покрытую лесом площадь. В 2024 г. территорию расчистили, подготовили и прошлой осенью провели первые посадки. В этом году в рамках акции ведется дополнение культур.

"Важно, что жители региона участвуют в такой акции и помогают сотрудникам лесничеств. С этого начинается любовь к природе, бережное отношение к лесу и уважение к своему труду. Многие волонтеры уже не первый раз на посадках — имеют опыт и навыки работы с мечом Колесова, что очень важно для приживаемости саженцев", — добавил Чернов.

По плану в этом году в Ставропольском лесничестве лесовосстановление на площади 118 гектаров. До окончания лесокультурного сезона осталось высадить еще 31 гектар. Посадочный материал здесь используется из Федоровского лесного питомника — крупнейшего в регионе.

"Уже три года подряд и весной, и осенью стараемся принимать участие в лесовосстановительных мероприятиях Самарской области. Весной это международная акция "Сад памяти", осенью традиционно "Сохраним лес". Наша команда всегда в хорошем настроении и рады помочь", — рассказала волонтер-участница акции Оксана Мигачева.

К Всероссийской акции "Сохраним лес" Самарская область присоединяется уже в семь раз. В этом году в ее рамках по региону запланировано свыше 20 мероприятий. Всего в 2025 г. по нацпроекту "Экологическое благополучие" в лесном фонде высадят более 5 млн сеянцев на общей площади 850 гектаров, а также дополнят лесные культуры на площади более тысячи гектаров.

Организаторами акции "Сохраним лес" выступают АНО "Сад Памяти" совместно со Всероссийским экологическим движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза