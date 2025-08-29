16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре проверили порядка 100 грузовых машин с отходами Умные камеры МТС считают птиц и следят за семейной жизнью барсуков в Жигулёвском заповеднике Расчистку более чем 16 гектаров озер Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году Полигон "Преображенка" будет закрыт 31 декабря 2025 года Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона

Экология Общество

В Самаре проверили порядка 100 грузовых машин с отходами

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области совместно с департаментом городского хозяйства администрации Самары и полком ДПС ГИБДД у МВД России по Самаре проведены совместные рейдовые мероприятия на постах ДПС по выявлению и предупреждению фактов нарушения законодательства в области обращения с отходами.

минприроды СО

Транспортирование отходов должно осуществляться при наличии паспорта отходов, наличии документации для транспортирования и передачи отходов, оформленной соответствии с правилами перевозки грузов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования, наличие на транспортных средствах специальных отличительных знаков с обозначением класса опасности отходов.

"Это часть комплексной работы. Здесь мы совместно с другими ведомствами провели рейды по фактам наличия необходимых документов при транспортировании отходов. Результат профилактического мероприятия есть, сейчас протоколы уже находятся на рассмотрении", — прокомментировал руководитель управления государственного экологического надзора минприроды Станислав Рогов.

По результатам проведенных мероприятий было проверено порядка 100 грузовых автомобилей, составлено 15 административных протоколов по части 1 статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за отсутствие документов необходимых для транспортирования отходов. Для физлиц штраф составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

Напомним, ранее минприроды региона анонсировало запуск пилотного проекта по эксплуатации мобильного комплекса "Дозор М3" для фиксации несанкционированных сбросов отходов. Он позволит сократить срок привлечения к ответственности с нескольких месяцев до нескольких дней.

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31