Экология Общество

В Южном городе-2 установили автоматический пост контроля воздуха

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
В среду, 22 октября, минприроды Самарской области приняло работы по установке поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха (ПНЗ) в Южном городе-2 Волжского района. Он будет осуществлять непрерывное автоматическое измерение массовых концентраций 24 загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе, диоксида серы, сероводорода, оксида азота, диоксида азота, аммиака, оксида углерода, а также измерение метеорологических параметров атмосферного воздуха. По госпрограмме "Охрана окружающей среды Самарской области" за счет средств областного бюджета предусмотрена установка новых автоматических ПНЗ с учетом развивающейся жилой застройки.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Пост установлен по всем требованиям Росгидромета, с учетом размещения жилых домов, расположения наиболее крупных источников выбросов в атмосферу, розы ветров. Сейчас ведется работа по заключению контракта на его обслуживание и включению в государственную сеть", — прокомментировал и. о. руководителя департамента охраны окружающей среды Андрей Ардаков.

Это уже третий автоматический ПНЗ на территории региона. Всего государственная сеть мониторинга состоит из 35 ПНЗ, в том числе 4 — территориальной сети, которые установлены по госпрограмме региона "Охрана окружающей среды Самарской области". Они расположены в Самаре, Безенчуке, Похвистнево, а новый ПНЗ станет пятым.

По информации Приволжского УГМС, ежегодно на стационарных постах в населенных пунктах региона производится отбор и анализ более 200 тысяч проб атмосферного воздуха (без учета непрерывного отбора и анализа проб) на содержание в них 33 вредных веществ. На основании этих результатов наблюдений дается официальная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

