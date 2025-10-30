16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вернулись уточки и рыбки: в Самаре расчистили озера Старицы Дубовый Ерик Независимая нефтегазовая компания восстанавливает лес в Самарской области Экологи Куйбышевского НПЗ выпустили в Волгу 50 тыс. мальков сазана В Самарской области появился новый лес: экоактивисты высадили 10 тыс. сосен Минприроды: в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей

Экология Общество

Вернулись уточки и рыбки: в Самаре расчистили озера Старицы Дубовый Ерик

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волгаре завершилась расчистка озер Старицы Дубовый Ерик, сообщает пресс-служба регионального минприроды. За два года по областной госпрограмме было расчищено свыше 16 на, убрано 70 тс. кубов донных отложений, что сопоставимо с 2800 самосвалами. Преобразился и сам водоем - ушли заболоченность и запах тины, вернулись уточки и рыбки.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

В ведомстве сообщили, что сейчас разработан проект на расчистку II этапа озерного комплекса.

Напомним, в июне 2024 г. региональный минлесхоз выделил 134 млн рублей на расчистку озер старицы Дубовый Ерик в рамках первого этапа.

Работы проводились по областной программе "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области". Сообщалось, что после завершения расчистки акватории временные сооружения демонтируют, а затем рекультивируют нарушенные земли.

Система озер образовалась когда-то водами старого русла реки Самара, и по мере развития жилого микрорайона акватория испытывала большую антропогенную нагрузку: иссякли родники, озера постепенно начали заболачиваться. Благодаря расчистке удалось предотвратить их истощение и деградация.

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2