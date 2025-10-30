Вернулись уточки и рыбки: в Самаре расчистили озера Старицы Дубовый Ерик

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волгаре завершилась расчистка озер Старицы Дубовый Ерик, сообщает пресс-служба регионального минприроды. За два года по областной госпрограмме было расчищено свыше 16 на, убрано 70 тс. кубов донных отложений, что сопоставимо с 2800 самосвалами. Преобразился и сам водоем - ушли заболоченность и запах тины, вернулись уточки и рыбки.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области