Вернулись уточки и рыбки: в Самаре расчистили озера Старицы Дубовый Ерик

В Волгаре завершилась расчистка озер Старицы Дубовый Ерик, сообщает пресс-служба регионального минприроды. За два года по областной госпрограмме было расчищено свыше 16 на, убрано 70 тс. кубов донных отложений, что сопоставимо с 2800 самосвалами. Преобразился и сам водоем - ушли заболоченность и запах тины, вернулись уточки и рыбки.
В ведомстве сообщили, что сейчас разработан проект на расчистку II этапа озерного комплекса.
Напомним, в июне 2024 г. региональный минлесхоз выделил 134 млн рублей на расчистку озер старицы Дубовый Ерик в рамках первого этапа.
Работы проводились по областной программе "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области". Сообщалось, что после завершения расчистки акватории временные сооружения демонтируют, а затем рекультивируют нарушенные земли.
Система озер образовалась когда-то водами старого русла реки Самара, и по мере развития жилого микрорайона акватория испытывала большую антропогенную нагрузку: иссякли родники, озера постепенно начали заболачиваться. Благодаря расчистке удалось предотвратить их истощение и деградация.