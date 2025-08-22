16+
Расчистку более чем 16 гектаров озер Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
По областной программе "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области" ведется расчистка комплекса озер Старицы Дубовый Ерик от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. Работы ведутся в границах акватории для того, чтобы улучшить состояние водного объекта. Проектом предусмотрена расчистка более чем 78 тыс. кубометров ила на площади 16,32 га. Работы планируется завершить осенью 2025 года.

Система озер образовалась когда-то водами старого русла реки Самара, и по мере развития жилого микрорайона акватория испытывала большую антропогенную нагрузку: иссякли родники, озера постепенно начали заболачиваться. Благодаря расчистке предотвращается их истощение и деградация.

"В министерство поступали многочисленные обращения жителей о гибели озер, совместно с городом было принято решение о проведении расчистки. Была разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. В 2024 г. министерство заключило двухлетний контракт на проведение работ, чтобы улучшить состояние комплекса озер", - прокомментировал врио замминистра природных ресурсов и экологии Самарской области Максим Шаго.

В настоящее время идет расчистка донных грунтов озер с помощью экскаватора-амфибии. Ил погружается на несамоходную баржу, которая с помощью отдельной лодки буксируется к площадкам разгрузки и в дальнейшем вывозится на площадку складирования. Работы ведутся с лета прошлого года.

"Из тонкостей - это, безусловно, подбор правильной техники, чтобы обеспечить своевременную выработку грунта. Это опять же отслеживание глубины выработки и ее фиксации, для того чтобы в дальнейшем подтвердить все объемы работ. Глубина варьируется на разных участках от 1,5 до шести метров, потому что общая протяженность озер составляет более 3 км, а общая площадь разработки - порядка 160 тыс. кв. метров", - прокомментировал технический директор компании-подрядчика Ярослав Лебедев.

Для обеспечения расчистки водного объекта на прилегающих к нему участках устроены три технологические площадки с технологическими проездами для работы механизированной техники. После завершения работ по расчистке акватории будет осуществлен демонтаж временных сооружений, технологических площадок и проездов с последующей рекультивацией нарушенных земель.
"В тесной работе с заказчиком - региональным министерством природных ресурсов - добиваемся результата на благо жителей. Идем с опережением графика и планируем завершить работы осенью этого года", - добавил Лебедев.

Жители района уже сейчас видят качественные изменения от расчистки Ерика. На берегах озер можно встретить не только отдыхающих, но и представителей местной фауны.

"Ребенок очень любит гулять здесь. Часто видим бобров, выдры плавают, цапли и утки... Раньше  было очень заболочено, стоял запах. Сейчас, конечно, этого нет. Стало чище", - поделилась впечатлением жительница Самары Марина Фокина.

За последние пять лет министерством выполнены работы по расчистке более 12 км русел рек в регионе. По национальному проекту "Экологическое благополучие" продолжается расчистка реки Сызранка - более 33 га на 1,8 км. В этом году ведется проектирование расчистки еще четырех объектов: русла реки Крымза в Сызрани, пруда Школьный в Шигонском районе, озера Приказное в Нефтегорском районе, пруда Барский в Шигонах. Работы будут выполнены в ближайшие три года за счет средств областного и федерального бюджетов. 

