Самарский зоопарк приглашает на "День медведя"

В пятницу, 12 декабря, в 13:00, в Самарском зоопарке пройдет "День медведя" (6+).

Бурый медведь — один из самых крупных хищников на суше, но при этом он обожает есть ягоды, фрукты и сладости. В Самарском зоопарке живет очаровательный Умка, очень веселый и общительный.

Сотрудники зоопарка расскажут о характере и образе жизни бурого медведя, проведут показательное кормление, а для маленьких гостей — интересную викторину.