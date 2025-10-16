16+
Экология Общество

Энергетики "Т Плюс" выпустили более 19 тыс. мальков толстолобика в Волгу

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский филиал "Т Плюс" провел ежегодный выпуск мальков рыбы в Волгу. На этот раз акваторию реки пополнили более 19 тыс. особей толстолобика.

Мальки были выращены в питомнике Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. Здесь же под контролем специалистов территориального управления Росрыболовства прошёл их выпуск в Волгу.

"Для самарских энергетиков это мероприятие давно стало традиционным. Только за последние три года мы выпустили свыше 190 тыс. мальков толстолобика, который питается сине-зелеными водорослями. Восполнение его популяции позволит добиться того, что вода в Волге станет чище и будет меньше цвести", — отметила руководитель группы экологии Самарского филиала "Т Плюс" Елена Сорокина.

Восполнение биосферы является частью ESG-стратегии энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.

