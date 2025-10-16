Энергетики "Т Плюс" выпустили более 19 тыс. мальков толстолобика в Волгу

Самарский филиал "Т Плюс" провел ежегодный выпуск мальков рыбы в Волгу. На этот раз акваторию реки пополнили более 19 тыс. особей толстолобика.
Мальки были выращены в питомнике Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. Здесь же под контролем специалистов территориального управления Росрыболовства прошёл их выпуск в Волгу.
"Для самарских энергетиков это мероприятие давно стало традиционным. Только за последние три года мы выпустили свыше 190 тыс. мальков толстолобика, который питается сине-зелеными водорослями. Восполнение его популяции позволит добиться того, что вода в Волге станет чище и будет меньше цвести", — отметила руководитель группы экологии Самарского филиала "Т Плюс" Елена Сорокина.
Восполнение биосферы является частью ESG-стратегии энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться