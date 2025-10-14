16+
Экология Общество

Команда Самарской области примет участие в Детском экологическом форуме

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
14 и 15 октября в Челябинске пройдет III Всероссийский детский экологический форум. Самарскую область представит команда "Экопатриот" — 13 ребят из разных школ и юннатских клубов региона, которые прошли конкурсный отбор. Возглавляет делегацию педагог самарского областного детского эколого-биологического центра Наталья Рогова. Команда представит на форуме свою экологическую работу "Акваполия" в номинации "Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов".

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Наш проект — это настольная игра. Она представляет собой готовый инструмент для изучения биоразнообразия водных объектов и формирования экологической ответственности. Мы с ребятами работали над ним в течение года", — рассказала педагог и наставник команды Наталья Рогова.

В числе научных консультантов проекта — заслуженный эколог России Василий Павловский, кандидат биологических наук Валентина Ильина, председатель Общественной палаты Оксана Ковнир.

С 2025 года в России реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", одной из целей которого является оздоровление водных объектов и сохранение биоразнообразия. В Самарской области обитает порядка 15 тысяч видов животных, из них более 50 видов рыб, 10 — земноводных, 12 — рептилий, 235 — птиц, 75 — млекопитающих. В водоёмах области произрастает 134 вида травянистых растений, которые служат кормом для обитателей вод.

"Конечно, в рамках форума было бы здорово масштабировать настольную игру. Она включает основное поле, карточки с заданиями и вопросами о сохранении биоразнообразия водных экосистем. В наполнение игры включен модуль "Аква-Родина", который можно будет адаптировать под любой регион России", — добавила Рогова.

В прошлом году на II всероссийском форуме в Челябинске самарская команда "Экопатриот" взяла бронзу, защитив свой проект "У-дачный воздух: дыши, а не задыхайся!". Ребята получили грант, который потратили на обучающее оборудование для своей команды.

