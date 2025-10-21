В Самаре выявили загрязнение воздуха диоксидом азота

Приволжское УГМС опубликовало данные о качестве воздуха в Самарской области. Превышение предельной концентрации (ПДК) вредных веществ было выявлено в двух районах столицы региона.
Первым в списке традиционно оказался микрорайон Волгарь. 20 октября там зафиксировали 73 случая превышения нормы по содержанию сероводорода. Максимальная концентрация составила 5,9 ПДК (максимально разовая).
Однако также загрязнение воздуха было выявлено на пересечении улиц Гагарина и Промышленности. Утром 20 октября содержание диоксида азота составило 2,1 ПДК м. р. Также показатели были превышены вечером 18 октября — 1,6 ПДК м. р.
Диоксид азота относится к одним из самых распространенных видов выбросов в атмосферу. Наибольший вклад в концентрацию вещества в городском воздухе вносят выхлопные газы автомобилей. Но также среди причин — работа теплоэлектростанций и промышленных предприятий, сжигание твердых отходов. Оказываясь в организме, диоксид азота нарушает работу органов дыхания путем агрессивного воздействия на слизистые оболочки, вызывая при продолжительном контакте бронхит и эмфизему. Первыми признаками отравления считаются головная боль, общая слабость, боли в области груди, кашель и спазмы. При усугублении интоксикации растет температура тела, усиливается тошнота, появляется кашель с мокротой, а также нарушается работа легких и других органов дыхания.
Попал в мониторинг и Новокуйбышевск. Днем 19 октября в районе стадиона "Нефтяник" было зафиксировано превышение нормы по содержанию фенола. Концентрация составила 1,4 ПДК м. р.
Фенол относится к веществам II — высокого класса опасности. Причиной большей части выбросов в атмосферный воздух служат лесные пожары и процессы горения различных видов топлива, а также работа промышленных предприятий. Содержание фенола в воздухе опасно для человека. Вещество проникает в организм через кожу и может вызвать тяжелое отравление. Первые симптомы — жжение во рту и глотке, чихание и кашель, головокружение, затруднённое дыхание, мышечная слабость, нарушение координации.
"В Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Отрадном на стационарных пунктах наблюдения (ПНЗ) концентрации наблюдаемых загрязняющих примесей в атмосферном воздухе фиксировались в пределах санитарных норм. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий", — добавили специалисты.
В проблеме загрязнения воздуха в Волгаре пытаются разобраться уже не первый год. Даже было возбуждено уголовное дело. Однако точная причина до сих пор не названа. Специалисты Приволжского УГМС отмечали, что из-за высокоэтажной жилой застройки, которая приблизилась к расположенным в районе НПЗ и очистным сооружением, при определенном направлении ветра получается застой. А наибольшая концентрация образуется в точке, в которой накладываются друг на друга выбросы обоих предприятий.
Сероводород считается токсичным газом, который способен вызывать кислородное голодание и поражать органы дыхания. Люди, ежедневно вдыхающие выбросы, испытывают хронические головные боли, потерю аппетита, стремительно теряют вес, учащаются случаи обмороков, а во рту появляется привкус металла.