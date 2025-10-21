В Самаре выявили загрязнение воздуха диоксидом азота

Приволжское УГМС опубликовало данные о качестве воздуха в Самарской области. Превышение предельной концентрации (ПДК) вредных веществ было выявлено в двух районах столицы региона.

Первым в списке традиционно оказался микрорайон Волгарь. 20 октября там зафиксировали 73 случая превышения нормы по содержанию сероводорода. Максимальная концентрация составила 5,9 ПДК (максимально разовая).

Однако также загрязнение воздуха было выявлено на пересечении улиц Гагарина и Промышленности. Утром 20 октября содержание диоксида азота составило 2,1 ПДК м. р. Также показатели были превышены вечером 18 октября — 1,6 ПДК м. р.

Попал в мониторинг и Новокуйбышевск. Днем 19 октября в районе стадиона "Нефтяник" было зафиксировано превышение нормы по содержанию фенола. Концентрация составила 1,4 ПДК м. р.

"В Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Отрадном на стационарных пунктах наблюдения (ПНЗ) концентрации наблюдаемых загрязняющих примесей в атмосферном воздухе фиксировались в пределах санитарных норм. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий", — добавили специалисты.