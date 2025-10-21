16+
Экология Общество

В Самаре выявили загрязнение воздуха диоксидом азота

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Приволжское УГМС опубликовало данные о качестве воздуха в Самарской области. Превышение предельной концентрации (ПДК) вредных веществ было выявлено в двух районах столицы региона.

Первым в списке традиционно оказался микрорайон Волгарь. 20 октября там зафиксировали 73 случая превышения нормы по содержанию сероводорода. Максимальная концентрация составила 5,9 ПДК (максимально разовая).

В проблеме загрязнения воздуха в Волгаре пытаются разобраться уже не первый год. Даже было возбуждено уголовное дело. Однако точная причина до сих пор не названа. Специалисты Приволжского УГМС отмечали, что из-за высокоэтажной жилой застройки, которая приблизилась к расположенным в районе НПЗ и очистным сооружением, при определенном направлении ветра получается застой. А наибольшая концентрация образуется в точке, в которой накладываются друг на друга выбросы обоих предприятий.
Сероводород считается токсичным газом, который способен вызывать кислородное голодание и поражать органы дыхания. Люди, ежедневно вдыхающие выбросы, испытывают хронические головные боли, потерю аппетита, стремительно теряют вес, учащаются случаи обмороков, а во рту появляется привкус металла.

Однако также загрязнение воздуха было выявлено на пересечении улиц Гагарина и Промышленности. Утром 20 октября содержание диоксида азота составило 2,1 ПДК м. р. Также показатели были превышены вечером 18 октября — 1,6 ПДК м. р.

Диоксид азота относится к одним из самых распространенных видов выбросов в атмосферу. Наибольший вклад в концентрацию вещества в городском воздухе вносят выхлопные газы автомобилей. Но также среди причин — работа теплоэлектростанций и промышленных предприятий, сжигание твердых отходов. Оказываясь в организме, диоксид азота нарушает работу органов дыхания путем агрессивного воздействия на слизистые оболочки, вызывая при продолжительном контакте бронхит и эмфизему. Первыми признаками отравления считаются головная боль, общая слабость, боли в области груди, кашель и спазмы. При усугублении интоксикации растет температура тела, усиливается тошнота, появляется кашель с мокротой, а также нарушается работа легких и других органов дыхания.

Попал в мониторинг и Новокуйбышевск. Днем 19 октября в районе стадиона "Нефтяник" было зафиксировано превышение нормы по содержанию фенола. Концентрация составила 1,4 ПДК м. р.

Фенол относится к веществам II — высокого класса опасности. Причиной большей части выбросов в атмосферный воздух служат лесные пожары и процессы горения различных видов топлива, а также работа промышленных предприятий. Содержание фенола в воздухе опасно для человека. Вещество проникает в организм через кожу и может вызвать тяжелое отравление. Первые симптомы — жжение во рту и глотке, чихание и кашель, головокружение, затруднённое дыхание, мышечная слабость, нарушение координации. 

"В Тольятти,  Сызрани, Чапаевске, Отрадном на стационарных пунктах наблюдения (ПНЗ) концентрации наблюдаемых загрязняющих примесей в атмосферном воздухе фиксировались в пределах санитарных норм. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий", — добавили специалисты.

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

