Инвестиции Экономическая политика

Территории опережающего развития Самарской области предлагают инвесторам льготы и преференции

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области работают все существующие в стране преференциальные режимы для инвесторов. Одним из таких механизмов привлечения частных инвестиций является режим территорий опережающего развития (ТОР). В регионе действуют две ТОР — "Тольятти" и "Чапаевск", резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым системно подходит к улучшению инвестиционного климата в регионе. Наша общая задача — создавать условия для комфортной работы и динамичного развития бизнеса, обеспечивать инвесторам и предпринимателям всестороннюю поддержку. Территории опережающего развития с их возможностями и преференциями являются эффективным инструментом привлечения частных инвестиций", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Резидентами двух ТОР Самарской области сегодня являются 76 компаний: 66 инвесторов в Тольятти, 10 — в Чапаевске. Они уже вложили в свои проекты 41,9 млрд руб. инвестиций и создали 14,6 тыс. рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,1 млрд рублей. Повышение инвестиционной активности в регионе — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Резидентам ТОР "Тольятти" и "Чапаевск" предоставляется ряд льгот, среди которых нулевая ставка по налогу на имущество организаций и по налогу на землю; ставка по налогу на прибыль 2% в первые пять лет и 18% — с шестого по десятый год.

Резидентам ТОР также может быть предоставлен земельный участок для реализации инвестиционного проекта в аренду без проведения торгов. Ставка арендной платы составляет 0,075% от кадастровой стоимости.

В рамках финансовой и гарантийной поддержки инвесторы могут получить займы от регионального и федерального Фондов развития промышленности, микрозаймы и гарантии Гарантийного фонда Самарской области, согарантии Корпорации МСП и другое.

Кроме того, в Самарской области осуществляется отраслевая поддержка инвестиционных проектов, охватывающая большинство ключевых отраслей экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, туризм.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.

