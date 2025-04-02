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Инвестиции Экономическая политика

Резиденты ТОР в Самарской области инвестировали более 40 млрд руб. в свои производства

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области действуют все существующие в стране преференциальные налоговые режимы для инвесторов. Одним из таких механизмов привлечения частных инвестиций является режим территорий опережающего развития (ТОР). В Самарской области действуют две ТОР: в Тольятти и Чапаевске.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Резидентами тольяттинской ТОР являются 69 компаний. Они уже создали 10,7 тыс. рабочих мест, вложили в свои проекты свыше 34 млрд руб. и выплатили 4,2 млрд руб. налогов. Еще 9 компаний обладают статусом резидента ТОР "Чапаевск" и уже инвестировали 6,6 млрд руб., создали более 3100 новых рабочих мест, выплатили 481 млн руб. налогов.

"Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы и упрощенные административные процедуры. Мы сопровождаем каждый инвестпроект и помогаем инициаторам решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации их планов", — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Одним из резидентов ТОР "Тольятти" является компания по выпуску диетических продуктов питания. В статусе резидента ТОР инвестор расширяет действующее производство. За время реализации проекта компания не только значительно увеличила производственные площади, оптимизировала ассортимент для роста продаж, но и существенно расширила географию поставок, охватив страны ЕАЭС, Узбекистан, Азербайджан, а также страны Ближнего Востока. Сегодня компания выпускает протеиновое печенье, батончики и другие десерты, ориентированные на здоровый образ жизни.

Еще один резидент ТОР "Тольятти" — компания по производству упаковочных материалов. Предприятие работает над расширением производственных мощностей и улучшением качества своей продукции.
С использованием преференций и льгот, доступных резиденту ТОР, успешно развивается серийное производство станков различных линеек. Продукция компании-инвестора востребована как в России, так и в странах СНГ.

На рынок КНР готовится выйти производитель косметики. В статусе резидента территории опережающего развития компания завершает регистрацию торговой марки в национальной системе иностранного государства. Чтобы расширить горизонты и укрепить позиции в мусульманских регионах и дружественных странах, компания разрабатывает контрактное производство косметических средств "Халяль", проходящее строгую сертификацию.

Расширением действующего производства занимается производитель игрушек. Продукция изготавливается из полимеров пищевых марок, проходит строгую сертификацию и является безопасной для детей. Компания-инвестор наладила взаимодействие с несколькими крупными розничными сетями, что позволило увеличить объемы продаж и повысить узнаваемость бренда.

Как ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, всего за ближайшие 5 лет планируется привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион. Для этого продолжается активная работа по формированию комфортного инвестклимата. Для бизнеса будут упрощаться процедуры получения разрешительной документации в сфере градостроительства, подключения к инженерным сетям. Также будет проанализирована оценка бизнесом процедур контрольно-надзорной деятельности и др.

Всего за 2024 г. инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд руб. больше, чем в 2023 году. Сумма прироста сопоставима со строительством дополнительно 10 крупных современных производств.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

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