Реновация Безымянки: от рабочих кварталов — к престижной локации

Поможет ли проведение комплексной реновации вернуть Безымянке статус престижной локации? Как привлечь девелоперов в рабочие кварталы? Что является ключевым фактором развития городских районов? Разговор на тему "Быть ли второму дыханию Безымянки" состоялся в радиоэфире "Комсомольской правды" 18 ноября.

В беседе приняли участие Олег Никитенко, директор ООО "Октогон", эксперт в области градостроительства и консалтинга девелоперов, и Сергей Рязанов, заместитель председателя Самарской городской думы и председатель комитета по строительству.

Допустимо ли разделять город на престижные и непрестижные районы? Олег Никитенко считает, что в отличие от столицы, в Самаре такая ситуация складывалась годами. В городе есть локации, хорошо обеспеченные инфраструктурой, раскрученные, где много качественного жилья, коммерческой инфраструктуры. А есть районы, где высок процент морально устаревшего жилья, не отвечающего современным представлениям о комфорте. "И Безымянка, являясь хорошо спланированным районом: со школами, детскими садами, спортивными объектами, местами отдыха, как раз относится к этой категории. Хрущевки, двухэтажки, много аварийного жилья", — говорит эксперт.

Кроме того, как считает Сергей Рязанов, престижности Безымянке добавляли и работающие промышленные предприятия — к этому тоже надо вернуться.

А вот захотят ли застройщики вкладываться в реновацию рабочих кварталов? Олег Никитенко уверен, что спрос на новое жилье обеспечен: "Люди любят покупать новое жилье там, где они привыкли жить. 75% тех, кто планирует улучшить жилищные условия, хотели бы остаться в своем районе. Поэтому любой объект, который строится, а здесь это в основном точечная застройка, продается сразу и по достаточно приличным ценам". Но у застройщиков есть ограничения. Во-первых, возможностей для точечной застройки уже практически нет. Но даже если что-то и найдется, строить никто не разрешит.

Поэтому, продолжил эксперт, чтобы на Безымянку пришли девелоперы, нужно создать условия. Для этого нужно, чтобы была спланирована инженерная инфраструктура, был дан импульс созданию транспортной доступности. Ведь это один из важных критериев принятия решения: за сколько можно доехать до ключевых городских мест. Только тогда можно будет выходить на заключение договора о комплексном развитии территории.

Фото: Александр Карягин

Если говорить о ключевых факторах, влияющих на принятие решений о покупке жилья, то одним из первых эксперты назвали транспортную доступность. "В условиях сегодняшних пробок — это ключевой фактор. Время — деньги, и оно для всех одинаково ценно. Добираться до работы полтора часа в одну сторону и полтора часа в другую — непозволительная роскошь. Но на сегодняшний день есть люди, которые вынуждены это делать. Понятно, что это время не тратится на детей, на какие-то полезные активности, что сказывается на производительности труда. Поэтому скорость передвижения по городу очень важна".

Действовать, по его словам, здесь можно в двух направлениях: первое — обеспечить, чтобы все быстро везде доезжали. Но это невозможно в миллионном городе. Второй вариант: нужно спланировать город таким образом, чтобы человеку для удовлетворения базовых потребностей не надо было никуда ездить на транспорте. Условно говоря, в школу, детский сад, на работу.

"Вот эта история, когда я сел в машину и поехал на работу, поставил ее, а потом в шесть вечера ее забрал и снова поехал куда-то. Это же плохой сценарий. Все должно быть рядом. Развивая Безымянку, мы должны две эти вещи учитывать и обеспечить такую среду, в которой все будет в пятнадцатиминутной доступности".

Конечно, продолжает Олег Никитенко, есть в городе объекты, которые всем невозможно иметь в шаговой доступности: набережная, театры, музеи, вузы. И здесь очень важно, чтобы был транспорт, который одновременно, быстро и комфортно может перевезти много пассажиров. Например, пятница, вечер, суббота, вечер, когда нужно отвезти людей в зоны рекреации. Это только метро и пригородные электропоезда, которые при желании могут быть упакованы, трансформированы в городской транспорт.

"Метро уже есть. Достроить нужно одну станцию. Тогда ты, собственно, из Юнгородка за 22 с половиной минуты оказываешься в историческом центре. Это, конечно же, сильно меняет дело и с точки зрения жизни на Безымянке, и с точки зрения стоимости квадратного метра, а также инвестиционной привлекательности", — считает он.

Фото: Александр Карягин

При этом строительство метро должно быть синхронизировано с вопросами развития других видов транспорта в этом районе, с работой и перспективными планами сетевых компаний, которым необходимо тянуть сети.

Но принесет ли пользу району реновация? Сергей Рязанов уверен, что несомненно: "Реновация Безымянки обеспечит приток населения. Для того чтобы сохранить наших жителей на территории городского округа Самара, мы должны создать им комфортное жилье. Поэтому Безымянку однозначно нужно развивать".

"Поверьте, девелоперов уговаривать не надо, — согласен Олег Никитенко. — Им нужно дать площадки. Все, кто сегодня занимается точечным строительством, на продажи не жалуется. Все уходит. Вопрос в том, что власть должна организовать внятную поставку площадок. Понятно, что это только застроенная территория, там других нет. И тогда девелоперы будут строить там".

Почему же проект развития Безымянки, о котором шла речь в конце 90-х, так и не был развернут? По мнению Олега Никитенко, в то время отсутствовала внятная градостроительная политика. Логика очень простая: власть строительством заниматься перестала. Девелопер приходил и искал самый дешевый путь получения земли под строительство, скупая сельскохозяйственные паи и переводя их в другую категорию.

"Развивать Безымянку необходимо комплексно: прозрачно упаковывать площадки и предлагать девелоперам. Важно не пропустить этот момент, иначе третьего дыхания мы уже не дождемся, — уверен эксперт.

Напомним, что реновация Безымянки не теряет своей актуальности — судьбу так называемых рабочих районов Самары обсуждают эксперты на всех уровнях. Так, в октябре, в Доме журналистов прошел круглый стол, посвященный этой теме