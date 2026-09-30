Строим с душой: тёплый дом для вашей семьи под ключ

Мечтаете о собственном доме, где пахнет деревом, или о бане, в которой можно отдохнуть после тяжелой недели? Мы — семейная бригада, которая строит не просто стены, а уют для нескольких поколений.

Бережно и качественно возводим каркасные дома под ключ, ставим бани, беремся за крыши любой сложности — от простой двускатной до сложной мансардной. Обустроим навесы, уютные веранды, надежные фундаменты, аккуратные отмостки и садовые дорожки. Обновим фасад и сделаем красивую отделку сайдингом, которая защитит ваш дом от непогоды на долгие годы.

Работаем по всей области как с вашим материалом, так и со своим. Бережно относимся к вашему участку, не сорим и всегда убираем за собой строительный мусор. На каждый объект даем честную гарантию.

Наши бонусы для вас:

cкидка от 10% до 25% для пенсионеров, инвалидов и участников СВО.

бесплатный выезд на замер.

при заказе дома под ключ — дверь в подарок.

закупим и доставим все материалы.

Мы на связи в любое удобное для вас время. Поможем рассчитать количество материалов, подскажем, как сэкономить без потери качества, и ответим на любые вопросы.

Контакты:

Телефон (Сергей): 8 (987) 158-77-29

Телефон (запись и консультации): 8(917)014-32-69

Звоните или пишите в мессенджеры — мы всегда на связи и рады помочь!