Строим с душой: тёплый дом для вашей семьи под ключ

Мечтаете о собственном доме, где пахнет деревом, или о бане, в которой можно отдохнуть после тяжелой недели? Мы — семейная бригада, которая строит не просто стены, а уют для нескольких поколений.
Бережно и качественно возводим каркасные дома под ключ, ставим бани, беремся за крыши любой сложности — от простой двускатной до сложной мансардной. Обустроим навесы, уютные веранды, надежные фундаменты, аккуратные отмостки и садовые дорожки. Обновим фасад и сделаем красивую отделку сайдингом, которая защитит ваш дом от непогоды на долгие годы.
Работаем по всей области как с вашим материалом, так и со своим. Бережно относимся к вашему участку, не сорим и всегда убираем за собой строительный мусор. На каждый объект даем честную гарантию.
Наши бонусы для вас:
- cкидка от 10% до 25% для пенсионеров, инвалидов и участников СВО.
- бесплатный выезд на замер.
- при заказе дома под ключ — дверь в подарок.
- закупим и доставим все материалы.
Мы на связи в любое удобное для вас время. Поможем рассчитать количество материалов, подскажем, как сэкономить без потери качества, и ответим на любые вопросы.
Контакты:
Телефон (Сергей): 8 (987) 158-77-29
Телефон (запись и консультации): 8(917)014-32-69
Звоните или пишите в мессенджеры — мы всегда на связи и рады помочь!
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет