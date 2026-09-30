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Строительство Строительство и недвижимость

Строим с душой: тёплый дом для вашей семьи под ключ

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мечтаете о собственном доме, где пахнет деревом, или о бане, в которой можно отдохнуть после тяжелой недели? Мы — семейная бригада, которая строит не просто стены, а уют для нескольких поколений.

Бережно и качественно возводим каркасные дома под ключ, ставим бани, беремся за крыши любой сложности — от простой двускатной до сложной мансардной. Обустроим навесы, уютные веранды, надежные фундаменты, аккуратные отмостки и садовые дорожки. Обновим фасад и сделаем красивую отделку сайдингом, которая защитит ваш дом от непогоды на долгие годы.

Работаем по всей области как с вашим материалом, так и со своим. Бережно относимся к вашему участку, не сорим и всегда убираем за собой строительный мусор. На каждый объект даем честную гарантию.

Наши бонусы для вас:

  • cкидка от 10% до 25% для пенсионеров, инвалидов и участников СВО.
  • бесплатный выезд на замер.
  • при заказе дома под ключ — дверь в подарок.
  • закупим и доставим все материалы.

Мы на связи в любое удобное для вас время. Поможем рассчитать количество материалов, подскажем, как сэкономить без потери качества, и ответим на любые вопросы.

Контакты:

Телефон (Сергей): 8 (987) 158-77-29
Телефон (запись и консультации): 8(917)014-32-69

Звоните или пишите в мессенджеры — мы всегда на связи и рады помочь!

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Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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