Николай Мокин, ДЭП № 291: "Конкуренция в строительстве огромная"

В преддверии Дня строителя поговорили с Николаем Мокиным — генеральным директором строительной компании ДЭП № 291, входящей в ГК "Амонд". В интервью порталу "Волга Ньюс" он рассказал о нюансах работы в сельских муниципалитетах и о том, какие проблемы приходится решать.

— Николай Олегович, расскажите о вашей компании.

— ДЭП № 291 базируется в Большой Глушице. Здесь у нас собственный завод по производству асфальтобетонной смеси — один из немногих в южной части Самарской области.

Мы работаем в сфере возведения жилых домов, строительства и ремонта дорог, а также благоустройства территорий. Наши заказчики — муниципальные учреждения, физические лица, в том числе по программам ипотеки.

— Как вы пришли в строительную отрасль?

— Я родился и вырос в Большой Глушице. После школы поступил в Самарский аэрокосмический университет, где получил образование по направлению "Наноинженерия". Позже получил второе — по специальности "Государственное и муниципальное управление". Сначала работал в администрации района, затем — заместителем главы сельского поселения. Именно там начал активно участвовать в строительных проектах. Мне нравится создавать что-то новое, поэтому постепенно это стало моим призванием.

— Чем муниципальные проекты отличаются от коммерческих?

— В муниципальных контрактах все строго: четкое техническое задание, жесткие рамки, нельзя отклоняться. Ты — исполнитель, а не соавтор. А вот с частными заказчиками — совсем другое. Мы вместе обсуждаем планировку, материалы, внешний вид дома, создаем проект, который подходит именно им. Это возможность для креатива.

— В каких районах вы работаете?

— Основные объекты находятся в Большеглушицком, Большечерниговском, Пестравском, Красноармейском, Волжском районах Самарской области, а также в Оренбургской области — в Первомайском. Сейчас строим дома по программе ипотеки в Большечерниговском районе, ведем дорожные работы в том же районе. В Оренбургской области асфальтируем дороги в поселке Малый Зайкин.

— Как возник Малый Зайкин?

— На закупках увидели такой контракт и подали заявку. По итогу остались единственными участниками. Да, добраться туда непросто — 30 километров по грунтовке. Представьте: мы кладем асфальт в селе, а жители, выезжая, сразу попадают на бездорожье и около 30 километров едут до асфальтового покрытия.

— С какими сложностями сталкиваетесь чаще всего?

— Самые серьезные — подключение коммуникаций. Газ, электричество — согласование затягивается на полгода-год. При этом сами дома строим за 3–4 месяца. А потом стоим и ждем. Особенно обидно, когда речь о социальных объектах — домах для сельхозработников.

— А в финансовом плане?

— Экономическая ситуация нестабильна. Основной риск — задержки оплаты. Мы строим за свои деньги, а оплату по контрактам получаем через месяц-два. Если у тебя нет собственных средств или ты взял кредит — это уже убытки. Особенно тяжело, когда на торгах приходится снижать цену на 20–30%, чтобы выиграть контракт. Конкуренция огромная.

— Как обстоит дело с кадрами?

— Очень остро. Людей нет. Особенно не хватает трактористов, водителей, ответственных специалистов. Многие ушли на СВО, а оставшихся — не хватает. Те, кто есть, часто не готовы к высокой нагрузке. К нам приезжают работать бригады из Самары. Мы стараемся привлекать людей за счет материальной помощи. В будущем планируем предоставлять жилье тем, кто проработает у нас 3–5 лет.

— Как проходит адаптация новых сотрудников?

— У нас нет времени на адаптацию. Пришел — и сразу в работу. У нас сезон — всего полгода, за это время нужно сделать объем на целый год. Все работают на пределе. Но если человек трудолюбивый и хочет учиться — он быстро вникает и получает ценный опыт.

— Расскажите о значимых проектах.

— Для меня все проекты значимы. Каждый дом, каждая дорога — это результат, ради которого мы работаем. Но есть и особенно интересные. Например, благоустройство территории, прилегающей к школе № 1 в Большой Глушице. Там мы сделали бордюры, основание, асфальт — теперь дети ходят по ровной дороге.

Еще один — зона отдыха у воды в форме гитары. Идея принадлежит заместителю главы сельского поселения Александру Новикову. Мы реализовали проект: бордюры, щебенка, асфальт, резиновое покрытие. Даже цвет повторяет гитару: желтый корпус, черные струны. Скоро установим освещение и лавочку в той же стилистике.

— Какие направления в ближайшие годы будут в приоритете?

— Планируем выйти на строительство трубопроводов — это интересное и востребованное направление.

— Предприятие несет социальную нагрузку?

— Да, конечно. Мы помогаем участникам СВО. Поддерживаем спортсменов — в частности, секцию кикбоксинга "Старая школа" в Большой Глушице и Красноармейском. Тренер Егор Сергеевич приезжает три раза в неделю из Самары. Ребята уже становятся чемпионами России и мира. Для меня важно не только строить дома и дороги, но и поддерживать тех, кто строит свое будущее.

— Какие качества нужны современному строителю?

— Прежде всего — ответственность. От качества твоей работы зависит безопасность людей. Нельзя экономить на материалах, нельзя делать "для галочки". Нужно понимать, зачем ты это делаешь и для кого.

— Какой совет, как молодой специалист, вы бы дали начинающим строителям?

— Цель, желание, ресурсы — фокус должен быть на них. Главный ресурс — здоровье. А цель — это то, что ведет вперед. Без нее даже сильное желание, как молоко в решете.

И еще — пробуйте. Не сидите и не ждите идеального момента. Делайте. Ошибетесь — научитесь. Не попробуете — точно ничего не получится. Даже если результат не идеален — это уже шаг вперед.