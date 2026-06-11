Вид на 45 миллионов: репортаж из первого самарского небоскреба

В Самаре завершается строительство ЖК "Баланс Тауэрс", который называют первым небоскребом в городе. Его высота составляет 130 метров. Мы побывали на стройплощадке. Показываем, как выглядит дом снаружи и изнутри. А главное — какой открывается вид с его крыши.

ЖК построили на территории бывшего подшипникового завода № 4. Он расположен в районе пересечения Московского шоссе и улицы Луначарского, где начинается деловой центр Самары. Отсюда и решение застройщика реализовать проект в формате бизнес-класса.

Фото: Александра Ламзина

Выделяют здание высота и необычная форма. Веерная конструкция здания обеспечена за счет заливки дополнительного объема монолита в местах разворота. При этом применены усиленные несущие конструкции и плотное армирование (превышает рекомендованное в 2,5 раза).

Фото: Александра Ламзина

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

"Это очень сложный с архитектурной, конструктивной и инженерной точек зрения проект. Учитывая, что это небоскреб, он прошел Главгосэкспертизу — федеральное учреждение, которое выдает экспертизу на космодромы, дороги, мосты и так далее", — отметила коммерческий директор "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Застройщик называет ЖК жилыми башням. Всего их две. По словам Марии Ивановой, у каждой свое настроение: 22-этажная башня А — спокойная и семейная, а 37-этажная башня Б — молодежная и креативная, что отражено в планировочных решениях и оформлении общих пространств.

Жилые квартиры начинаются только с 5-го этажа. Самые маленькие — студии площадью 26 кв. метров. Они же и самые доступные: стоимость составляет 9,18 млн рублей.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Верхняя граница цен сейчас составляет 45 млн рублей — на квартиры площадью 149 кв. метров на 37-м этаже. Однако это не предел. В ЖК есть квартиры, которые можно объединять. Поговаривают даже, что один состоятельный гражданин выкупил целый этаж, но имя его не раскрывают.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Высота потолков в квартирах составляет 3-3,5 метра. Несущими сделали лишь стены, огораживающие квартиры, чтобы жители могли делать удобную для себя планировку. Для этих же целей сделали много окон.

Фото: Александра Белова

72% квартир в ЖК — с видом на Волгу. А из некоторых видно и реку Самару. Да и плотная жилая застройка города хорошо просматривается.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

На крыше оборудуют смотровую площадку, которая будет доступна только для резидентов ЖК. Но нам туда удалось попасть. Посмотрите, какой вид.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Расположены башни на 3-этажном стилобате, внутри которого разместятся коммерческая инфраструктура и общественные пространства.

Фото: Александра Белова

"Мы меняли концепцию коммерческой инфраструктуры. Заложили не просто выделение помещений, но и технологии: мокрые точки, вентиляция и т. д. Часть третьего этажа будет разделена на кабинеты по 40 метров, где смогут работать мастера по ноготочкам, бровям, парикмахеры и т. д. Это будет такой центр заботы о себе. Также там будет организовано общественное пространство с диванами, где жители смогут посидеть, если на улице плохая погода, но не хочется торчать в квартире", — рассказала Мария Иванова.

Двор ЖК будет закрытым. Застройщик обещает много зелени, транзитные дорожки, дорожки для прогулок, места отдыха с небольшими водными объектами, детские площадки.

Около ЖК организуют общественный сквер, фишкой которого станет работа известного самарского художника Владимира Логутова — изогнутый железнодорожный рельс.

"Это будет место памяти. Ведь здесь проходила Линдовская железная дорога, которая во время Великой Отечественной войны соединяла все промышленные предприятия", — отметила Мария Иванова.