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Строительство Строительство и недвижимость

Вид на 45 миллионов: репортаж из первого самарского небоскреба

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершается строительство ЖК "Баланс Тауэрс", который называют первым небоскребом в городе. Его высота составляет 130 метров. Мы побывали на стройплощадке. Показываем, как выглядит дом снаружи и изнутри. А главное — какой открывается вид с его крыши.

Фото: Александра Белова

ЖК построили на территории бывшего подшипникового завода № 4. Он расположен в районе пересечения Московского шоссе и улицы Луначарского, где начинается деловой центр Самары. Отсюда и решение застройщика реализовать проект в формате бизнес-класса.

Фото: Александра Ламзина

Застройщиком ЖК является ООО "Специализированный застройщик "Сигма-Строй". По данным "Руспрофайл", компания принадлежит Владимиру Аветисяну (33,34%), Данилу Либуркину и Александру Розенцвайгу (по 33,33%). Управляющей компанией выступает ООО "Альянс-Менеджмент", построивший в Самаре жилые комплексы "Бриг", "Фрегат", "Галактика" и "Парус".

Выделяют здание высота и необычная форма. Веерная конструкция здания обеспечена за счет заливки дополнительного объема монолита в местах разворота. При этом применены усиленные несущие конструкции и плотное армирование (превышает рекомендованное в 2,5 раза). 

Фото: Александра Ламзина
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

"Это очень сложный с архитектурной, конструктивной и инженерной точек зрения проект. Учитывая, что это небоскреб, он прошел Главгосэкспертизу — федеральное учреждение, которое выдает экспертизу на космодромы, дороги, мосты и так далее", — отметила коммерческий директор "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Застройщик называет ЖК жилыми башням. Всего их две. По словам Марии Ивановой, у каждой свое настроение: 22-этажная башня А — спокойная и семейная, а 37-этажная башня Б — молодежная и креативная, что отражено в планировочных решениях и оформлении общих пространств.

Жилые квартиры начинаются только с 5-го этажа. Самые маленькие — студии площадью 26 кв. метров. Они же и самые доступные: стоимость составляет 9,18 млн рублей.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Верхняя граница цен сейчас составляет 45 млн рублей — на квартиры площадью 149 кв. метров на 37-м этаже. Однако это не предел. В ЖК есть квартиры, которые можно объединять. Поговаривают даже, что один состоятельный гражданин выкупил целый этаж, но имя его не раскрывают.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Высота потолков в квартирах составляет 3-3,5 метра. Несущими сделали лишь стены, огораживающие квартиры, чтобы жители могли делать удобную для себя планировку. Для этих же целей сделали много окон.

Фото: Александра Белова

72% квартир в ЖК — с видом на Волгу. А из некоторых видно и реку Самару. Да и плотная жилая застройка города хорошо просматривается. 

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

На крыше оборудуют смотровую площадку, которая будет доступна только для резидентов ЖК. Но нам туда удалось попасть. Посмотрите, какой вид.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Расположены башни на 3-этажном стилобате, внутри которого разместятся коммерческая инфраструктура и общественные пространства.

Фото: Александра Белова

"Мы меняли концепцию коммерческой инфраструктуры. Заложили не просто выделение помещений, но и технологии: мокрые точки, вентиляция и т. д. Часть третьего этажа будет разделена на кабинеты по 40 метров, где смогут работать мастера по ноготочкам, бровям, парикмахеры и т. д. Это будет такой центр заботы о себе. Также там будет организовано общественное пространство с диванами, где жители смогут посидеть, если на улице плохая погода, но не хочется торчать в квартире", — рассказала Мария Иванова.

Двор ЖК будет закрытым. Застройщик обещает много зелени, транзитные дорожки, дорожки для прогулок, места отдыха с небольшими водными объектами, детские площадки.

Около ЖК организуют общественный сквер, фишкой которого станет работа известного самарского художника Владимира Логутова — изогнутый железнодорожный рельс.

"Это будет место памяти. Ведь здесь проходила Линдовская железная дорога, которая во время Великой Отечественной войны соединяла все промышленные предприятия", — отметила Мария Иванова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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