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Строительство Строительство и недвижимость

СМТ "Электрощит" сваливается в банкротство

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении ООО Строительно-монтажный трест "Электрощит" введена процедура наблюдения. Такое решение 15 июля принял Арбитражный суд Самарской области.

Фото: Александра Белова

Наблюдение - первая стадия процедуры банкротства, которая вводится для обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа его финансового состояния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

Инициировало процедуру банкротства в феврале 2026 г. ульяновское ООО "ПромУтилизация", заявившее долг в 4,2 млн рублей. В июне Федеральная налоговая служба включилась в процесс с требованием в 9,9 млн рублей.

Временным управляющим должника утвержден Иван Заряев из московской Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 30 ноября.

ООО СМТ "Электрощит" было создано в 2014 году. Компания зарегистрирована в Самаре по адресу: п. Красная Глинка, д. 27. Ранее она принадлежала известному самарскому бизнесмену Андрею Половинкину. Сейчас ее контролируют Никита Загородников (65%) и ООО "Экоинтех" (35%). Гендиректор - Екатерина Ноговицина. Уставный капитал СМТ "Электрощит" составляет 5 млн руб., баланс - 766 млн рублей. По итогам 2025 г. компания выручила 645,8 млн руб., получив чистую прибыль в 679 тыс. рублей.

Компания специализируется на строительстве спортивных сооружений и общестроительных работах. Она возводила объекты по всей стране. В Самарской области "Электрощит" построил ФОК на территории бывшего ипподрома в Самаре, "Роснефть-арену" в Сызрани, каток в Чапаевске, бассейн в Стройкерамике, ФСК "Победа" в Кошках и другие объекты.

Сейчас в арбитраже рассматривается иск Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики к СМП "Электрощит" на 188 млн рублей. Вуз требует вернуть аванс, полученный компанией на возведение бассейна, который так и не был достроен.

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Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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