СМТ "Электрощит" сваливается в банкротство

В отношении ООО Строительно-монтажный трест "Электрощит" введена процедура наблюдения. Такое решение 15 июля принял Арбитражный суд Самарской области.

Инициировало процедуру банкротства в феврале 2026 г. ульяновское ООО "ПромУтилизация", заявившее долг в 4,2 млн рублей. В июне Федеральная налоговая служба включилась в процесс с требованием в 9,9 млн рублей.

Временным управляющим должника утвержден Иван Заряев из московской Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 30 ноября.

ООО СМТ "Электрощит" было создано в 2014 году. Компания зарегистрирована в Самаре по адресу: п. Красная Глинка, д. 27. Ранее она принадлежала известному самарскому бизнесмену Андрею Половинкину. Сейчас ее контролируют Никита Загородников (65%) и ООО "Экоинтех" (35%). Гендиректор - Екатерина Ноговицина. Уставный капитал СМТ "Электрощит" составляет 5 млн руб., баланс - 766 млн рублей. По итогам 2025 г. компания выручила 645,8 млн руб., получив чистую прибыль в 679 тыс. рублей.

Компания специализируется на строительстве спортивных сооружений и общестроительных работах. Она возводила объекты по всей стране. В Самарской области "Электрощит" построил ФОК на территории бывшего ипподрома в Самаре, "Роснефть-арену" в Сызрани, каток в Чапаевске, бассейн в Стройкерамике, ФСК "Победа" в Кошках и другие объекты.

Сейчас в арбитраже рассматривается иск Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики к СМП "Электрощит" на 188 млн рублей. Вуз требует вернуть аванс, полученный компанией на возведение бассейна, который так и не был достроен.