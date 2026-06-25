В центре Самары хотят построить 10-этажки: эскизы

В Самаре на общественные обсуждения представили обновленный проект застройки 125-го квартала. Он расположен в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова.

Застройщиком является ООО СЗ ИК "Новый город". В 2016 году компания получила площадку по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Позже она попала в границы исторического поселения. Квартал перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 метров (около пяти этажей) там запретили. Однако при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 метра (9-10 этажей).

Это и многочисленные суды с мэрией застопорили застройку площадки. Сначала "Новый город" судился с мэрией из-за предоставления земли в собственность, затем — из-за предоставления градостроительного плана участка. Оба процесса компания выиграла. Также она добивалась через арбитраж разрешения на строительство многоэтажек, но проиграла.

Недавно застройщик выиграл еще один судебный процесс — по продлению договора РЗТ. В материалах дела указано, что инвестор "выразил свою заинтересованность в реализации проекта, видит его дальнейшую экономическую целесообразность даже с учетом малоэтажности жилой застройки".

25 июня стартовали общественные обсуждения нового проекта застройки 125-го квартала. "Новый город" вновь попросил согласовать условно разрешенный вид использования земельных участков: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)".

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Судя по представленным материалам, компания планирует строительство девяти 10-этажных домов. Посмотрите схему.

Схема: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Синим обозначены существующие здания, в том числе 20-этажный ЖК "Ильинская плаза" (улица Буянова. 120) и объект культурного наследия "Городской ломбард" (улица Арцыбушевская, 143-145). Бордовым — новая застройка. Очередность указана на схеме.

Схема: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

ЖК получит название "Новый город". По подсчетам застройщика там будут проживать 1345 человек.

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

В домах будет 770 квартир общей площадью 53 806 кв. метров. На каждую будет приходиться одно паковочное место. Еще 23 машиноместа отведут для коммерции, которую разместят на первом этаже со стороны улицы Арцыбушевской. Паркинг разместят по периметру ЖК и внутри дворов (на схеме обозначено фиолетовой полосой).

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

В квартале планируется строительство двухэтажного детского сада на 83 места (ярко-голубой объект на схеме). Он будет расположен на улице Буянова, рядом с ЖК "Ильинская плаза".

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Во дворах застройщик обещает сделать детские и спортивные площадки, места для отдыха. Площадь озеленения составит 1932 кв. метров.

Высказать свое мнение о проекте жители могут как онлайн — на сайте мэрии Самары, так и в рамках работы экспозиции в департаменте градостроительства на улице Галактионовской, 132 (холл первого этажа). Срок внесения предложений и замечаний — 2 июля включительно.