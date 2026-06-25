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Строительство Строительство и недвижимость

В центре Самары хотят построить 10-этажки: эскизы

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на общественные обсуждения представили обновленный проект застройки 125-го квартала. Он расположен в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова.

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Застройщиком является ООО СЗ ИК "Новый город". В 2016 году компания получила площадку по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Позже она попала в границы исторического поселения. Квартал перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 метров (около пяти этажей) там запретили. Однако при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 метра (9-10 этажей).

Это и многочисленные суды с мэрией застопорили застройку площадки. Сначала "Новый город" судился с мэрией из-за предоставления земли в собственность, затем — из-за предоставления градостроительного плана участка. Оба процесса компания выиграла. Также она добивалась через арбитраж разрешения на строительство многоэтажек, но проиграла.

Был у "Нового города" и корпоративный спор. Бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин, которому принадлежат 75% компании требовал исключить из состава участников общества Разет Орцаеву с долей 25%.

 

Недавно застройщик выиграл еще один судебный процесс — по продлению договора РЗТ. В материалах дела указано, что инвестор "выразил свою заинтересованность в реализации проекта, видит его дальнейшую экономическую целесообразность даже с учетом малоэтажности жилой застройки".

25 июня стартовали общественные обсуждения нового проекта застройки 125-го квартала. "Новый город" вновь попросил согласовать условно разрешенный вид использования земельных участков: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)".

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Судя по представленным материалам, компания планирует строительство девяти 10-этажных домов. Посмотрите схему.

Схема: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Синим обозначены существующие здания, в том числе 20-этажный ЖК "Ильинская плаза" (улица Буянова. 120) и объект культурного наследия "Городской ломбард" (улица Арцыбушевская, 143-145). Бордовым — новая застройка. Очередность указана на схеме. 

Схема: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

ЖК получит название "Новый город". По подсчетам застройщика там будут проживать 1345 человек.

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

В домах будет 770 квартир общей площадью 53 806 кв. метров. На каждую будет приходиться одно паковочное место. Еще 23 машиноместа отведут для коммерции, которую разместят на первом этаже со стороны улицы Арцыбушевской. Паркинг разместят по периметру ЖК и внутри дворов (на схеме обозначено фиолетовой полосой).

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

В квартале планируется строительство двухэтажного детского сада на 83 места (ярко-голубой объект на схеме). Он будет расположен на улице Буянова, рядом с ЖК "Ильинская плаза".

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Во дворах застройщик обещает сделать детские и спортивные площадки, места для отдыха. Площадь озеленения составит 1932 кв. метров.

Высказать свое мнение о проекте жители могут как онлайн — на сайте мэрии Самары, так и в рамках работы экспозиции в департаменте градостроительства на улице Галактионовской, 132 (холл первого этажа). Срок внесения предложений и замечаний — 2 июля включительно.

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Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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