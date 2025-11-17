16+
Строительство и недвижимость

Корпоративный спор застройщика 125-го квартала пошел на новый круг

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Судебный процесс по разрешению корпоративного спора в ООО СЗ ИК "Новый город" начнется заново. Поволжский арбитраж направил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Фото: архитектурно-планировочная мастерская «Рекон»

Инициировал процесс бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин, которому принадлежат 75% ООО СЗ ИК "Новый город". Он потребовал исключить из состава участников общества Разет Орцаеву с долей 25%. Произошло это на фоне проблем с освоением земли в центре Самары.

"Новый город" получил участок в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в 2016 году по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями. В 2020 году в состав учредителей компании вошел Владимир Кузьмин.

Организация планировала строительство многоэтажек, но получила отказ от властей. Одной из причин стало то, что квартал попал в границы исторического поселения. Его перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 метров (около пяти этажей) теперь там запрещено. Получить отклонения "Новому городу" не удалось, из-за чего сейчас компания судится с властями.

При этом дела в "Новом городе", судя по материалам корпоративного спора, идут плохо. В качестве оснований для исключения Разет Орцаевой ее бизнес-партнер заявил, что она ненадлежащим образом осуществляет свои обязанности, своими действиями и бездействием причинила ущерб обществу.

Согласно заявлениям Владимира Кузьмина, компания вовсе не ведет хозяйственную деятельность и не имеет собственных денежных средств. Единственным источником поступления денег был заем, предоставленный его компанией "Рубин" (оператор ТРК "Вива Лэнд"), но они расходовались не по назначению.

"Кроме того, программа реконструкции и расселения в рамках реализации договора РЗТ не выполнена по причине недобросовестных действий Орцаевой Р.С., которая заключила от имени общества договор купли-продажи дома и земельного участка с аффилированным лицом по завышенной стоимости, что привело к необоснованному расходованию денежных средств и образованию кредиторской задолженности", - указано в деле.

В материалах суда указано, что Разет Орцаева побудила свою мать выкупить дом на перекрестке ул. Буянова/Маяковского, 112/84, зная, что он подлежит расселению, для дальнейшей продажи компании-застройщику по более высокой цене. Сумма сделки составила всего 3,2 млн рублей. "Новому городу" же дом решили продать за 50 млн рублей. Часть суммы - 7 млн рублей - матери Орцаевой выплатили. Остальное она взыскивает с компании через суд.

Разет Орцаева выступала со встречным иском, требуя исключения Владимира Кузьмина из числа участников общества. В числе оснований она заявила, что бизнесмен препятствует работе компании, прекратив ее финансирование, в том числе описанной выше сделки. Также по мнению Орцаевой, ее партнер действует в интересах "Рубина", а не "Нового города". Ведь оператор ТРК подал иск о досрочном возвращении выданного займа (и, кстати, выиграл процесс). Спорную сделку с выкупом дома своей матери ответчица считает добросовестной, так как она была одобрена на общем собрании учредителей ООО.

Арбитражный суд Самарской области убедили доводы Владимира Кузмина, и он удовлетворил его иск, а встречный отклонил. Решение устояло в апелляционной инстанции. Однако Разет Орцаева подала кассационную жалобу. Поволжский арбитраж вынес следующее решение:

"Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью. Передать дело на новое рассмотрение".

