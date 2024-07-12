"Новый город" получил шанс на высотную застройку исторического центра Самары

Региональный арбитражный суд заново рассмотрит иск специализированного застройщика инвестиционной компании "Новый город" к администрации Самары и мэру Елены Лапушкиной. Такое решение вынесла кассационная инстанция.

Судебная тяжба длится с 2023 года. Предметом спора стал 125-й квартал, который находится в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. "Новый город" получил его от мэрии в 2016 году по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Соответственно, компания планировала возвести там высотки.

Однако впоследствии квартал попал в границы исторического поселения. Его перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 метров (около 5 этажей) теперь там запрещено. Правда, при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 метра (около 10 этажей).

В 2021 году "Новый город" предпринял попытку добиться этого спецсогласования. Компания заявила, что собирается построить дома высотой 3-9 этажей и даже представила эскизы.

Общественные обсуждения проекта прошли в пользу застройщика. Большинство участников одобрили его. Однако мэрия отказала в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Причиной стало частичное расположение участка в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения "Техникум" и "Здание городского ломбарда".

Летом 2023 года "Новый город" оспорил это решение. Представители компании отметили в иске, что постановление главы Самары Елены Лапушкиной нарушает права и законные интересы организации, а также делает экономически нецелесообразным договор РЗТ. Однако арбитражный суд встал на сторону властей и отказал в удовлетворении иска. Согласно решению суда, решение властей было законным, а ссылки застройщика на договор РЗТ не могут быть приняты во внимание, так как в условиях не прописано, что мэрия обязана согласовать многоэтажную застройку участка.

"Новый город" обжаловал и это решение, но апелляционная инстанция также отказала компании. Тогда ее представители обратились в арбитражный суд Поволжского округа. Здесь ситуация развернулась иначе.

"Решения арбитражного суда Самарской области и Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда отменить, дело направить на новое рассмотрение", — указано в постановлении кассационной инстанции.

Что стало причиной такого решения, в материалах дела пока не указано.