16+
Ранним утром спасатели эвакуировали с терпящей бедствия лодки троих человек

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 17 августа, в 4:25 сотрудники Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска на катере вышли к терпящим бедствие на воде.

Маломерное судно потеряло возможность управляться в протоке реки Волга напротив с. Ермаково. Лодка обнаружена, три человека приняты на борт спасательного катера и доставлены на берег в село.

В 7:00 спасательные работы на акватории реки Волга были окончены. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области. 

