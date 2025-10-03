Под Тольятти на реке Ахтуша утонул пенсионер

В Ставропольском районе в районе н.п. Ермаково на реке Ахтуша произошло ЧП.
Там сотрудники МЧС России извлекли из воды тело погибшего 83-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности уточняются.
