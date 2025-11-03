Из Волги в районе Жигулевска достали тело утонувшего дайвера

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 3 ноября, в акватории набережной реки Волга города Жигулевск водолазы извлекли из воды тело погибшего дайвера, сообщает ПСС по Самарской области. Поиски проводились по заявлению сотрудников полиции.