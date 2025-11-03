Из Волги в районе Жигулевска достали тело утонувшего дайвера

В понедельник, 3 ноября, в акватории набережной реки Волга города Жигулевск водолазы извлекли из воды тело погибшего дайвера, сообщает ПСС по Самарской области. Поиски проводились по заявлению сотрудников полиции.
Учитывая течение реки, водолазам пришлось обследовать около 1 тыс. кв. м дна. Утонувшего водолаза обнаружил на глубине трех метров и на удалении 10 метров от берега. В водолазных поисках задействовано три водолаза.
